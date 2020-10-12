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Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 11:18 | Son Güncelleme

Xiaomi, Redmi Note 10 özelliklerini henüz resmi olarak paylaşmadı. Ancak sızıntılarda Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri görüldü. Serinin Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro adındaki iki modeli böylece ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri ile ortaya çıktı!

Xiaomi, Redmi Note 9 serisinden sonra Redmi Note 10 için hazırlıklarına başladı. En azından gelen sızıntılar bu yönde. Son olarak Xiaomi Mi 10T ailesini görücüye çıkartan Xiaomi, Redmi Note 10 hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmış değil. Ancak sızıntılar Xiaomi'nin aksine Redmi Note 10 hakkında çok fazla şey söylüyor. Son sızıntı da bunun bir örneği.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 özellikleri gün yüzüne çıktı. İddialara göre Redmi Note 10, LCD panel ile gelecek. Buna ek olarak telefonda 5G destekli MediaTek Dimensity 720 işlemcisi yer alacak. Redmi Note 10'un kamerası ise 48 MP çözünürlüğünde olacak. Redmi Note 10 Pro veya Redmi Note 10 Pro Max ismiyle gelecek diğer model ise daha fazlasını vadedecek.

REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ ARASINDA 108 MP KAMERA DETAYI

Ortaya çıkan Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max özellikleri bu modelde farklı bir işlemci kullanılacağını işaret ediyor. Henüz iddia seviyesinde olan bu tabloya göre Snapdragon 750G işlemcisi, serinin üst seviye modeline güç verecek. Bunun yanında telefonun arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Özellikle 108 MP'lik kamera Redmi Note ailesinin segmentinde pek karşılaştığımız bir çözünürlük değil.

REDMİ NOTE 10 AİLESİNE BİR MODEL DAHA GELEBİLİR

Xiaomi Redmi Note 10 ailesinin yanında Mİ 10T 5G modelinin ise Çin'de Redmi Note 10 adıyla yeniden markalanma ihtimali söz konusu. Buna ek olarak Redmi Note 10 ailesine serinin en gelişmiş versiyonu olacak MediaTek Dimensity 820 ve 8 GB RAM destekli üçüncü bir model daha eklenebilir.

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