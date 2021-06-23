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Xiaomi Studios ortaya çıktı

23.06.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu haftanın başlarında Xiaomi, yeni bir departman için Çinli bir mikroblog sitesi olan Weibo’da yeni bir hesap açtı. Söz konusu yeni birim, Xiaomi Studios olarak adlandırılıyor.

Xiaomi Studios ortaya çıktı

Adından da anlaşılacağı gibi, Çinli teknoloji devinin yeni film stüdyosu, içerik oluşturmayı hedefleyecek. Bu duyuruda şirket, sosyal medya platformunda da Xiaomi Creator programını başlatacağını da paylaştı. Akıllı telefon kameralarının performansı her geçen yıl giderek daha gelişmiş hale geldi. Yani, şirket yeteneklerini vurgulamak için yeni stüdyo ile bunu ön plana çıkarıyor gibi görünüyor.

DAHA FAZLA FIRSAT SUNABİLİR

Benzer şekilde geçmişte Apple, Çin’de çekilen “Üç Dakika” gibi kısa filmler için iPhone’larını kullandı. Şimdi, Xiaomi de bu örneği takip ediyor ancak bu fikri genişletiyor gibi görünüyor. Akıllı telefon kameraları, özel film kameraları kadar güçlü olmasa da, kullanıcılara fotoğrafçılık ve videografi için daha ucuz ve daha erişilebilir bir seçenek sunmaya devam ediyor. Hatta film veya benzer projeler çekmek için telefonlar zaten kullanıldı. Bu nedenle akıllı telefon üreticisinin yeni Xiaomi Studios birimi, bu içerik oluşturuculara daha fazla fırsat sunmayı hedefleyebilir.

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XIAOMI'DEN KISA FİLM GELEBİLİR

Başka bir deyişle, yakında Çinli markanın bazı kısa filmlerini görebiliriz. Yeni programlarla ilgili daha ince ayrıntılar şu anda bilinmiyor ancak yakında daha fazla haber ortaya çıkacak gibi görünüyor. Kısacası bu stüdyo bir film stüdyosu değil, bir nevi reklam çekimleri için kullanılacak bir birim; en azından şimdilik.

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Xiaomi Sina Weibo
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