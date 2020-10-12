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Xiaomi UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisini tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Xiaomi UWB teknolojisi, Weibo'da paylaşılan bir video ile gün yüzüne çıktı. Xiaomi'nin UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisi, telefonun yönüne göre akıllı cihazların otomatik olarak algılanmasını sağlıyor.

UWB teknolojisi ya da Ultra Geniş Bant teknolojisi, birçok firmanın son zamanlarda dile getirdiği bir tüketici çözümü. Zira, bildiğiniz üzere akıllı telefon dışında birçok akıllı cihazın daha üreticisi olan ve bu sayede kendi ekosistemini kuran firmalar, bu ürünlerinin kablosuz kontrolü için son zamanlarda başka çözümlere yatırım yapıyorlar. Apple'ın yatırım yaptığı UWB teknolojisi bu çözümlerden birisi. Fakat Xiaomi UWB teknolojisi ile Apple gibi ultra geniş bant çözümleriyle yakından ilgileniyor gibi görünüyor.

XİAOMİ UWB TEKNOLOJİSİ ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi UWB teknolojisi için bir video yayınladı. Videoya göre Xiaomi UWB teknolojisi, bir nevi yerel bir GPS ağı kurarak akıllı cihazların birbirleriyle daha hassas bir şekilde haberleşmesini sağlıyor. Bu teknoloji ile birlikte konum belirlemesi daha iyi yapılıyor. Böylece akıllı fanların, akıllı televizyonların, akıllı ışık sistemlerinin ve daha fazlasının hızlıca kontrol edilmesi mümkün oluyor. Telefonun yönü hangi cihaza dönerse, o cihaza ait bir bildirim barı kullanıcının karşısına çıkıyor. Xiaomi yayınladığı kısa videoda da bu akıllı ürünlerin UWB teknolojisi sayesinde nasıl kontrol edildiğini gösteriyor.

UWB TEKNOLOJİSİ YAKIN BİR DÖNEMDE SUNULABİLİR

Xiaomi'nin ultra geniş bant teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Apple'ın da Xiaomi gibi UWB teknolojisi üzerinde durduğunu, hatta iPhone 12'de UWB teknolojisini destekleyen U1 çipine yer vereceğini hesaba katarsak, Xiaomi dahil birçok firmanın yakın bir zamanda Ultra Geniş Bant çözümlerini tüketicilere sunmaları muhtemel görünüyor.

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