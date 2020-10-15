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Xiaomi ve Samsung'tan iPhone 12'ye şarj cihazı göndermesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Şarj cihazı çıkmayan iPhone 12 kutu rakip teknoloji şirketlerini de harekete geçirdi. Xiaomi ve Samsung, yaptıkları paylaşımlarla iPhone 12 ailesini ti'ye aldı. Firmaların yaptıkları göndermeler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Xiaomi ve Samsung'tan iPhone 12'ye şarj cihazı göndermesi

iPhone 12 kutularından bildiğiniz üzere şarj adaptörü çıkmıyor. Bu kararın yankısı, Apple etkinliğinden beri sürüyor. Apple'ın çevreci bir yaklaşımla kutudan kaldırdığı şarj adaptörü, rakip firmaların da bu konuda paylaşım yapmasına yol açtı. Apple'a bu konuda 'gönderme' yapan firmalar ise Xiaomi ve Samsung oldu.

SAMSUNG'TAN İPHONE 12 KUTUSUNA ADAPTÖRLÜ GÖNDERME

Samsung, resmi Facebook sayfası üzerinden bir paylaşım yaptı. Samsung paylaşımında, Galaxy telefonların hızlı şarj cihazının bir fotoğrafını koyarak ''Galaxy telefonunuza dahil'' cümlesini kullandı. Bu da Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazını kaldırmasına bir gönderme olarak yorumlandı. Ayrıca paylaşımda Samsung telefonlarında olan bazı özelliklerden de söz edildi. Xiaomi'nin paylaşımı ise Samsung'un paylaşımından farklı değildi.

Samsung iPhone 12 gönderme

XİAOMİ Mİ 10T KUTUSUYLA Tİ'YE ALDI

Xiaomi, yaptığı paylaşımında ise Xiaomi Mi 10T'nin kutusundan bir video paylaşarak kutunun içindeki hızlı şarj adaptörünü gösterdi. Xiaomi, ''Endişelenmeyin. Kutu dışında hiçbir şey bırakmadık.'' dedi. Böylece iPhone 12 ailesine bir gönderme de Xiaomi'den gelmiş oldu.

iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Fakat Apple karbon ayak izi seviyesini düşürmek adına böyle bir adım attı. Ayrıca sadece iPhone 12 ailesinden değil, iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE 2020 gibi iPhone modellerinin kutusundan da kulaklık ve şarj adaptörü çıkartıldı.

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