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Xperia 1 II ile çekilen fotoğraflar yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Sony’nin satışa sunduğu yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 II, kamera konusunda oldukça iddialı olacağını belli etmişti. Bu zamana kadar kendi sensörlerini başka firmalara satan ancak kendi telefonlarında kötü bir fotoğrafçılık deneyimi sunan Sony, görünüşe göre şeytanın bacağını bu sefer kırmış.

Xperia 1 II ile çekilen fotoğraflar yayınlandı

DxOMark’tan alacağı puan ile ilk 5’e rahat bir şekilde gireceğini düşündüğümüz telefonda 12 Megapiksel f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 12 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens 2 kat optik zoom + 3D iToF sensörlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Kendi uygulamaları ile aynasız fotoğraf makinesi ayarında bir deneyim vadeden Sony, özellikle de video çekme tarafında ise rakipsiz olacak diyebiliriz. 1.000 doları aşan fiyatı ile satışa sunulan telefonun Türkiye pazarına ise henüz girip girmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu telefon ülkemizde satışa sunulursa 10.000 TL bandını rahatlıkla geçer gibi görünüyor.

Telefonun yurt dışında satışa sunulmasının ardından bugün ise incelemeleri yayınlanmaya başlandı. Biz de sizler için bu incelemelerde yer alan editörlerin çekmiş olduğu fotoğrafları bir araya getirdik.

Çekilmiş fotoğrafları buradan izleyebilirsiniz

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