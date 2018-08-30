Teknoloji devi Sony, birkaç saat sonra IFA 2018’de yeni amiral gemisi Xperia XZ3’ü ve yeni orta segment akıllı telefonu Xperia XA3’ü tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Ancak tanıtım öncesi Roland Quandt, cihazın teknik özelliklerini ve görsellerini takipçileri ile paylaştı ve bizler de daha yakından cihazı görme fırsatına eriştik.

Roland Quandt’a göre yeni Xperia XZ3, LG üretimi bir 6 inçlik P-OLED ekrana sahip olacak. Çentikli tasarım yerine Full View tasarım anlayışını sürdürecek olan telefonun ekran çözünürlüğü 2880x1440 piksel olacak. Stereo hoparlörler ekranın alt ve üst kısmında konumlandırıldığından çerçevelerin bir miktar kalın gözüktüğünü rahatlıkla dile getirebiliriz.

Xperia XZ3 hakkında her şey!

Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak. XZ3'ün Snapdragon 845 işlemciye, 4GB RAM’e ve 64GB dahili depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. 3300 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyacak gibi duruyor. Cihazın arkasında 19 MP’lik tek bir kamera yer alırken önde de 13 MP bir selfie kamerası yer alıyor.