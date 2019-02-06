Yabancı sivil toplum kuruluşlarından Hindistan hükümetine tepki

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da faaliyetleri sınırlanan yabacı sivil toplum kuruluşları (STK), Başbakan Narendra Modi hükümetine tepki gösterdi.

Ülkedeki ofislerine "mali konularda usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlenen, banka hesapları dondurulan Greenpeace Hindistan ve Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) gibi yabancı STK'lar, Modi hükümetini, ülkede faaliyet göstermelerine engel olmakla suçladı.

Ülke genelinde tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği konusunda hükümete baskı yapan Greenpeace Hindistan, bu ay Benagaluru ofislerine düzenlenen baskının ve banka hesaplarının dondurulmasının ardından iki bölge ofisini kapatmaya ve personelini azaltmaya zorlandığını açıkladı.

Vergi yetkilileri ise Greenpeace Hindistan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından lisansı iptal edildikten sonra denetimden kaçmak için kurulan bir paravan şirket aracılığıyla yasa dışı yollardan kaynak sağladığını iddia etti.

Modi hükümetini, muhaliflerin özgürlüğünü kısıtlamakla suçlayan UAÖ ise geçen yıl sonunda Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından genel merkezlerine düzenlenen baskının ardından ülkedeki çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkartmak zorunda kaldıklarını duyurdu.