Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Yunanistan'dan gelen turistler, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla karanfillerle karşılandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen turistler, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında, Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç ve kapıda görevli gümrük muhafaza personeli tarafından karşılandı. Koç, turistlere karanfil verip, lokum ikramında bulundu.

Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayvalık Gümrük Müdürü Koç, burada yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün yer yıl farklı temalarla kutlandığını söyledi.

Ayvalık Gümrük Müdürlüğünün, Altınoluk'tan Altınova beldesine kadar görev ve sorumluluk alanına sahip olduğunu anımsatan Koçu, "Geçen yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na 79 bin 463 yolcu geldi. Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 9 artış oldu." diye konuştu.

