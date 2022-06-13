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Yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı Selahattin Çelik hayatını kaybetti! İfadeler ortaya çıktı: Kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım

13.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de yabancı uyruklu kişiler tarafından kovalanan 15 yaşındaki Selahattin Çelik'e otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanan Selahattin Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan Selahattin Çelik'in ölümüyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan yabancı uyruklu kişinin ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de 15 yaşındaki Selahattin Çelik isimli çocuğa, yabancı uyruklu kişilerin kovalaması sırasında bir otomobil çarptı. Çocuk hayatını kaybederken olay nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan yabancı uyruklu kişinin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Afgan uyruklu Ş.A. ifadesinde "Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde, yabancı uyruklu bir grup tarafından saldırıya uğrayan Selahattin Çelik isimli genç, kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Ataşehir'de yabancı uyruklu mültecilerin çalıştığı iddia edilen kağıt depoları ateşe verilmişti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Afgan uyruklu Ş.A., Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce “taksirle öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çelik’e çarpan araç sürücüsü M.Ş. ise yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.

"KİMSEYLE KAVGA ETMEDİM, KİMSEYİ KOVALAMADIM"

Afgan uyruklu şüpheli Ş.A., “Ben Afganistan’ın Badres şehrinde oturuyorum. 16 yaşındayım. Yanımda ülkeme ait kimlik yoktur. Kimlik belgelerim Afganistan’da kaldı. Ben Türkiye’ye, Pakistan, İran üzerinden Van’dan kaçak yollarla 7-8 ay önce giriş yaptım. Ben ismini bilmediğim Türk şahsa para verdim. İstanbul Yenisahra’ya geldim. Çekçek arabasıyla çöp topluyordum. Geçimimizi bu şekilde çöp toplayarak sağlıyorduk. Dün ben çalışıyordum, çöp topluyordum. Kadıköy Bostancı taraflarında çekçek arabamlaydım. Gece 01.00- 02.00 gibi kağıtların toplandığı yer olan Ataşehir’e gittim. Orada 3 Türk şahıs bizim kavga ettiğimizi düşünerek bana vurdu. Benim Ataşehir’e gitmemdeki amaç önce kağıtlar orada toplanıp oradan Yenisahra’ya gidiyordu. Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"ANİDEN YOLA FIRLADILAR, GÖREMEDİM"

Şüpheli M.Ş. ise, olay günü otobanda seyir halinde olduğunu anlatarak, “Gece saat 02.00 sıralarında Kadıköy Yenisahra Tuzcuoğlu sapağına gelmeden önce yaklaşık 100 km üzerinde seyir halindeydim. Yolun sol tarafından bariyerleri atlayarak 3 erkek şahsın aniden yola çıktığını fark ettim, koşuyorlardı. Ya bir şeyden kaçıyorlardı, ya da birbirlerini kovalıyorlardı. Yolda benim aracımın geldiğini fark edince paniklediler. Sağa sola kaçışmaya başladılar. Ben çarpmamak için manevra yaptım. İki şahsa çarpmayı engelledim, sola kırdığımda yoldaki erkek şahıslardan birine çarpmayı engelleyemedim. Arabayı durdurdum, sağlıkçı olduğum için kendisine müdahale ettim. Aniden yola fırladılar, göremedim, koşuyorlardı. Fren yapamadım, manevra yapıp direksiyonu kırarak kurtarmaya çalıştım ancak çarpmayı engelleyemedim. Olay yerinde herhangi bir trafik ışığı, yaya geçidi yoktur. Yayaların bu yola girmesi yasaktır. Olayda benim suçum, kusurum yoktur. Üzgünüm” dedi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Ataşehir
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