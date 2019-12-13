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Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde yabani bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen hayvan tarafından yüzü parçalanan 86 yaşındaki kadın 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.Manisa’nın Selendi ilçesinde yabani bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan 86 yaşındaki alzaymır hastası Emine Yıldız yaşam savaşını kaybetti.

Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde yabani bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen hayvan tarafından yüzü parçalanan 86 yaşındaki kadın 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Manisa’nın Selendi ilçesinde yabani bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan 86 yaşındaki alzaymır hastası Emine Yıldız yaşam savaşını kaybetti. Yaklaşık 8 gündür Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü tamamen parçalanmış olan Yıldız, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Yıldız için memleketi Manisa’nın Selendi ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.

Olayın geçmişi
Olay, 5 Aralık 2019 tarihinde Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki alzaymır hastası Emine Yıldız evinin biraz uzağında dolaşırken vahşi bir kurt ya da köpek olduğu tahmin edilen bir hayvanın saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu. Olayı gören avcılar mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Olay yerine gelen mahalleliler yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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