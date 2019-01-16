Yağ aldırma mı karın estetiği mi?

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, yağ aldırma (liposuction) ve karın gerdirme uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi: HANGİ YÖNTEM SİZİN İÇİN UYGUN? “Gerek yağ aldırma gerekse karın bölgesi estetiği, vücut siluetini düzgünleştirmek için kusursuz yöntemler olsa da en iyi tedavi yöntemine karar vermek için hangi özel durumları dikkate almak gerektiğini belirlemek son derece önemlidir. Sorun, aşırı kilo kaybı yüzünden karın bölgesindeki sarkmış yağlar ya da karın kaslarının azalması ise, karın bölgesi estetiği sizin için iyi bir çözüm olacaktır. Sadece belirli bölgelerdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız, yağ aldırmak en iyi yöntemdir. YAĞ ALDIRMA Yağ aldırma belirli bölgelerde toplanmış yağ dokularını ortadan kaldırmak için ideal bir yöntemdir. Aşırı inatçı yağların güvenle alınması için etkilidir. Yağ aldırma, deri ve kas gerginliği iyi olan kişilerde genellikle mükemmel sonuç verir. Bu kişiler, karın bölgesinde aşırı deri sarkması ya da karın kaslarında erime gibi sorunları olmayan hastalardır.

Yağ aldırma, hastanın sarkmış derisini, sarkma izlerini ve karın kası kaybından doğan sorunları ortadan kaldırmaz. Bu problemler genellikle aşırı kilo kaybı ya da gebelik sonrasında ortaya çıkmaktadır. Eğer obez iseniz, yağ aldırma işlemi sizin için uygun değildir. NASIL YAPILIR? Bu yöntemde uyutulmanız gerekebilir. Kimi durumlarda da karın bölgenize lokal anestezi uygulanır. İşlem yapılacak bölge uyuşturulduktan sonra yağ birikintilerinin olduğu alanın etrafına küçük kesikler açılır. İnce bir tüp ile (kanül) yağ hücrelerini ortadan kaldırmak üzere derinin altında ilerlenir. Yerinden ayrılan yağ birikintilerini emmek için tıbbî vakum aleti kullanılır. İstenen sonuca ulaşabilmek için birkaç seans gerekebilir. 48 SAATTE NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRSİNİZ Yağ aldırma işleminden sonra çok çabuk normal yaşantınıza dönebilirsiniz. Sonraki 48 saat içinde her zaman yaptığınız işlere geri dönmeniz mümkün olacaktır. Yine de doktorunuzdan onay almadan ağırlık kaldırma ya da aşırı kardiyo gibi fiziksel egzersizlere başlamanız önerilmez.

KARIN BÖLGESİ ESTETİĞİ Vücut kitle indeksiniz 30’dan fazla ise;

Hamile kalmayı planlıyorsanız;

Aktif olarak kilo vermeye çalışıyorsanız;

Kronik kalp sorununuz varsa; karın bölgesi estetiği yaptırmalısınız.

Karın bölgesi estetiği, karın bölgesi kaslarını sıkılaştırırken karındaki fazla deriyi de keserek almak için uygulanan büyük bir işlemdir.

Kısaca hastanın esas kaygısı sarkmış deri veya kas dokusunun gerginleştirilmesi ise (yağ değilse) karın bölgesi estetiği, en iyi çözüm olacaktır. ALTI HAFTADA İYİLEŞİR Tüm cerrahi işlem genellikle 2-3 saat içinde tamamlanır. Karın bölgesi estetiğinden sonra alınan sonuç genellikle kalıcı olur. Karın duvarı daha düz ve güçlü olacaktır. Alınan fazla deri, kiloda aşırı bir değişiklik ya da bölgede tekrar esnemeye yol açacak bir gebelik ortaya çıkmadığı müddetçe geri gelmeyecektir. Karın bölgesi estetiğinin iyileşme süreci altı haftadır. Bu süreçte kesi yerinin iyileşmesini kontrol etmesi için birkaç kez doktora görünmek gerekecektir. Bu süre içinde karın bölgesinde gerilme ya da geriye esneme gibi hareketlerden uzak durmak gerekir. Bu tür hareketler kesi yerinde aşırı gerilime yol açacaktır. Doktorunuzun onayını alana dek aşırı yorucu fiziksel faaliyetleri ya da egzersizleri askıya almalısınız.