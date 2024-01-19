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Yağ bezesi nedir, neden olur? Yağ bezesi nasıl geçer?

Cem Ölmez Cem Ölmez
07.01.2024 20:03 | Son Güncelleme:
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Yağ bezeleri insanların ciltlerinde oluşan genellikle zararsız kitlelerdir. Ancak yağ bezeleri gerek sağlık açısından gerek de görüntü açısından bazen fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkiler yaratabilir. Yağ bezeleri fiziksel açıdan genellikle ağrısız ve tehlikesiz olsa da ciltte belirgin bir çıkıntı oluşturabilirler. Bu durum bireyin vücut imajını etkileyebilir ve öz güven kaybına neden olabilir. Peki, yağ bezesi neden olur?

Yağ bezesi nedir, neden olur? Yağ bezesi nasıl geçer?

Yağ bezeleri kişinin cilt görünümü üzerinde etkili olabilir. Yağ bezeleri, özellikle yüz, boyun veya diğer açıkça görülebilen bölgelerde bulunuyorsa bireyin sosyal etkileşimlerini etkileyebilir. Yağ bezeleri bazen kişilerde estetik kaygılar da yaratabilir. Bireyler bu cilt lezyonları nedeniyle dışlanma, alay konusu olma veya toplumda kabul görmeme korkusuyla karşılaşabilir. Bu durum kişinin sosyal ilişkilerde çekingenlik yaşamasına, sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınmasına ve hatta depresif duygulara neden olabilir.

Yağ bezesi nedir?

Yağ bezesi cildin altında yağ hücrelerinin birikmesi sonucu oluşan iyi huylu bir tümördür. Yağ bezeleri genellikle 1-10 santimetre çapında ve yumuşak, hareketli bir yapıya sahiptir. Yağ bezeleri genellikle ağrısızdır ancak büyük veya baskı altındaysa ağrıya neden olabilir. Yağ bezeleri herhangi bir vücut bölgesinde oluşabilir. Yağ bezeleri en sık omuzlar, sırt, göğüs, boyun ve kollar üzerinde görülür. Yağ bezeleri genellikle 40 yaşın altındaki kişilerde görülür, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

"Yağ bezesi neden olur?" sorusu hakkında net bir cevap vermek mümkün değildir. Yağ bezelerinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bunda genetik faktörlerin ve hormonların rol oynadığı düşünülmektedir. Yağ bezeleri, ailede yağ bezesi öyküsü olan kişilerde daha yaygındır. Hormonal değişiklikler de yağ bezeleri oluşumunda rol oynayabilir. Hamilelik, menopoz ve östrojen tedavisi, yağ bezesi riskini artırabilir.

Kanserli yağ bezesi belirtileri nelerdir?

Kanserli yağ bezesi ya da tıbbi adıyla liposarkom, yağ dokusundan kaynaklanan bir kanser türüdür. Yağ bezelerinin sadece küçük bir yüzdesi kansere dönüşür, ancak kanserli yağ bezesi ciddi bir durumdur. Kanserli yağ bezinin belirtileri iyi huylu yağ bezelerinden farklıdır. Kanserli yağ bezesi belirtileri şu şekildedir:

  • Hızlı büyüme
  • Ağrı
  • Katı veya sertleşmiş bir doku
  • Renk değişikliği
  • Kanama veya akıntı
  • Yakınındaki sinirlere veya dokulara baskı

Yağ bezesi nasıl geçer?

Yağ bezeleri genellikle zararsız olsa da, estetik açıdan olumsuz veya rahatsızlık verici olabilir. Bir yağ bezesinden kurtulmanın birkaç yolu vardır ancak bu yöntemleri uygulamadan önce bir doktor ile konuşmak önemlidir. "Yağ bezesi nasıl gider?" sorusuna cevap için yağ bezelerinden kurtulmaya yönelik bazı yaygın yöntemler şunlardır:

  • Dermatolog veya cerrah lokal anestezi altında küçük bir cerrahi işlem yaparak yağ bezesini çıkartabilir
  • Lazer tedavisi yağ bezesini küçültmek veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Lazer, yağ bezesinin içindeki yağı parçalayabilir, böylece bezin küçülmesine veya kaybolmasına neden olabilir.
  • İğne aspirasyonu yönteminde bir iğne yardımıyla yağ bezesi delinir ve içindeki yağ aspiratör yardımıyla çekilir.
  • Yağ bezesi sıvı nitrojenle dondurularak ortadan kaldırılabilir. Bu işlem yağ bezesini dondurarak ölmesine ve zamanla düşmesine neden olur.

Küçük ve zararsız yağ bezeleri için evde bazı doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Bunlar arasında aloe vera jeli, elma sirkesi, sarımsak yağı veya çay ağacı yağı gibi doğal malzemeleri bulunur.

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yağ bezesi
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