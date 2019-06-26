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Yağ bidonundan çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda yağ bidonunda saklanan 417 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yağ bidonundan çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda yağ bidonunda saklanan 417 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.D. isimli şahsın esrar sattığı B.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.G.’nin yapılan üst aramasında bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısından alınan arama kararına istinaden Ş.D. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada yağ bidonu içerisine gizlenmiş 417 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet tabanca ve silaha ait şarjör ele geçirildi. Şüpheli Ş.D. ve dini nikahlı eşi S.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden S.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken B.G. isimli şahsa da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D., çıkarıldığı Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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