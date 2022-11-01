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Yağ yakan mucizevi çay: 2 haftada 8 kilo verdiriyor!

01.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilo hem sağlığı hem de psikolojiyi bozabiliyor. Birçok kişi fazla kilolarından kurtulmak için çeşitli yollara başvuruyor. En sağlıklı yolu spor ve diyet olan zayıflama sürecini, kilo verdiren çaylar ile de destekleyebilirsiniz.

Yağ yakan mucizevi çay: 2 haftada 8 kilo verdiriyor!

Birçok rahatsızlıkta doğal şifa olan elma sirkesi zayıflama konusunda da yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakıyor. Elma sirkesi antioksidanlar, vitaminler, mineraller, probiyotikler açısından oldukça zengindir. İşte malzemeleri ve tarifi...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bu tatlı elma sirkesi çayı, limon suyu, zencefil, tarçın ve balın ek bir faydasını içerir. Sabahın erken saatlerinde sıcak olarak ya da gün boyu soğuk olarak içebilirsiniz. Elma sirkesi ve limon suyu C vitamini ile zenginleştirilmiştir. Düzenli tükettiğiniz taktirde 2 haftada 8 kilo verebilirsiniz.

Sirkedeki probiyotikler bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olabilir ve öksürük ve soğuk algınlığını yatıştırabilir. Ayrıca zencefil, tarçın ve limon suyunun anti-inflamatuar ve anti-viral etkileri vardır.

MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı su
  • 1.5 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tarçın çubuğu
  • 1 çay kaşığı zencefil

  • Tarçın ve zencefil ile suyu kaynatın. Bir bardağa süzün ve kalan malzemeleri karıştırın. Bütün malzemeleri demledikten sonra bir ya da iki elma dilimi ilave edin ve gün boyunca için. Bu içeceği tüketmeden önce doktorunuza danışın.


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