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Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

28.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazlı içecekler, şekerli meyve suları gibi yararsız içecekler insanların kilo almasına ve sağlığının bozulmasına neden olurken, bunların yerine tüketilebilecek sağlıklı birçok alternatif bulunuyor.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek için yiyeceklerle beraber içeceklerin de etkilerini bilmek gerekiyor. İnsan sağlığı için yararlı olan birçok içecek bulunuyor. İşte sağlığa yararlı, kilo verdiren 7 içecek...

SU

Su vücut için en gerekli içeceklerin başında gelir. Aynı zamanda kilo kaybına da yardımcı olur. Diyet listelerinde suya bolca yer verilir. Su kabızlığı, şişkinliği azaltır ve vücut fonksiyonlarını düzene sokar.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

ELMA SİRKESİ

Süper gıda olarak lanse edilen elma sirkesi hakkında yapılan bazı araştırmalarda, bu gıdanın kilo vermeye yardımcı olması yönünde bulgular elde edildi.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen yeşil çayın antioksidan ve kateşin içeriği nedeniyle kilo verme konusunda faydalı olduğu da biliniyor. Araştırmalar, metabolizmanın vücut yağını azalttığı yönünde...

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

SİYAH ÇAY

2017'de yapılan araştırma, siyah çayın kilo kaybını teşvik edebileceğini ortaya çıkardı. Bu çalışmanın sonucunda, siyah çayın obezite ile ilişkili bağırsak bakterilerinin miktarını azalttığı ve yağsız vücut kütlesi ile ilgili bağırsak bakterilerini artırdığı sonucuna varıldı.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı kilo verme sürecinde size destek olacak müthiş içeceklerden bir tanesidir. İltihabı azaltır, kan şekerini dengeler, sindirimi uyarır. Ayrıca iştahı bastırır.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

KAHVE

Kafeinli kahvenin tüketilmesi gerektiği tavsiye ediliyor. Yemekten 30 dakika ila dört saat önce kafein almanın mide boşalmasını, iştah hormonlarını ve açlık duygularını etkilediği söyleniyor.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

KARBONATLI SU

Sıfır kalori ve şeker içeren karbonatlı suyun kilo kaybını teşvik ettiği diyetisyenler tarafından ifade ediliyor. Karbonatlı suyu tatlandırmak için nane, meyve ya da limon kullanabilirsiniz.

Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

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