Yağı azaltıyor, sindirimi düzene sokuyor! İşte iğne ipliğe çeviren 7 içecek

Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek için yiyeceklerle beraber içeceklerin de etkilerini bilmek gerekiyor. İnsan sağlığı için yararlı olan birçok içecek bulunuyor. İşte sağlığa yararlı, kilo verdiren 7 içecek...

SU

Su vücut için en gerekli içeceklerin başında gelir. Aynı zamanda kilo kaybına da yardımcı olur. Diyet listelerinde suya bolca yer verilir. Su kabızlığı, şişkinliği azaltır ve vücut fonksiyonlarını düzene sokar.

ELMA SİRKESİ

Süper gıda olarak lanse edilen elma sirkesi hakkında yapılan bazı araştırmalarda, bu gıdanın kilo vermeye yardımcı olması yönünde bulgular elde edildi.

YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen yeşil çayın antioksidan ve kateşin içeriği nedeniyle kilo verme konusunda faydalı olduğu da biliniyor. Araştırmalar, metabolizmanın vücut yağını azalttığı yönünde...

SİYAH ÇAY

2017'de yapılan araştırma, siyah çayın kilo kaybını teşvik edebileceğini ortaya çıkardı. Bu çalışmanın sonucunda, siyah çayın obezite ile ilişkili bağırsak bakterilerinin miktarını azalttığı ve yağsız vücut kütlesi ile ilgili bağırsak bakterilerini artırdığı sonucuna varıldı.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı kilo verme sürecinde size destek olacak müthiş içeceklerden bir tanesidir. İltihabı azaltır, kan şekerini dengeler, sindirimi uyarır. Ayrıca iştahı bastırır.

KAHVE

Kafeinli kahvenin tüketilmesi gerektiği tavsiye ediliyor. Yemekten 30 dakika ila dört saat önce kafein almanın mide boşalmasını, iştah hormonlarını ve açlık duygularını etkilediği söyleniyor.

KARBONATLI SU

Sıfır kalori ve şeker içeren karbonatlı suyun kilo kaybını teşvik ettiği diyetisyenler tarafından ifade ediliyor. Karbonatlı suyu tatlandırmak için nane, meyve ya da limon kullanabilirsiniz.





