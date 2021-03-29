Yağış beraberinde kaza getirdi: 3 yaralı

Sakarya yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Sakarya yolu Akçakoca Değirmen ağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Akçakoca istikametine seyir halinde olan Emre A. idaresinde 16 HN 226 plakalı Opel marka otomobil ile karşı şeritten gelen Necati T. idaresindeki 54 BN 829 plakalı Mazda marka otomobille Akçakoca Değirmenağzı viyadüklerin üzerinde yağış sonrasında kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan Emine A., Emre A. ve Necati T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeni ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

