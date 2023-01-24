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  4. Son dakika | Yağışsız havalar endişe yaratmıştı! Bakan Kirişci'den kuraklık tehlikesine ilişkin açıklama: Gerekirse...

Son dakika | Yağışsız havalar endişe yaratmıştı! Bakan Kirişci'den kuraklık tehlikesine ilişkin açıklama: Gerekirse...

24.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" dedi.

Son dakika | Yağışsız havalar endişe yaratmıştı! Bakan Kirişci'den kuraklık tehlikesine ilişkin açıklama: Gerekirse...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bakan Kirişci, yağışların azlığı nedeniyle su kesintileri yaşanma ihtimaline ilişkin, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" diye konuştu.

Bakan Kirişci, tarımsal üretimde düşüş ihtimaliyle ilgili ise "Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür" dedi.

(DHA)

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Vahit Kirişci kuraklık

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