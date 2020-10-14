Yağışta kaybolan plakaları direğe astılar! İlk olarak buraya bakıyorlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve lodos uyarıların ardından dün kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı dükkanları da su bastı. Yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri de Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki Hipodrom Alt Geçidi oldu. Rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle yükselen sular sebebiyle araçlar zarar görürken, birçok aracın da plakası düştü. Yağmur sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan plakaları, çevredeki esnaf toplayıp elektrik direğine telle astı. Plakaların fazlalığından dolayı elektrik direği 'dilek ağacı'nı andırırken, plakalarını düşüren vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik direğinde kendilerine ait olan plakayı aradı. Hemen her yağmurda benzer manzaraların yaşandığını belirten çevre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

'HER YAĞMURDA AYNI MANZARA'

Plakayı elektrik direğine asan Kemal Sert (35), vatandaşlık görevini yaptığını söyledi. Sert, "Çok yağmur yağdığı için caddeyi su bastı. Suların yükselmesiyle arabalar da geçemedi. O yüzden birçoğunun plakaları düştü. Tabii biz bunu sular çekilince gördük. Hatta temizleme çalışmalarının ardından bazı temizlik çalışanları plakaları çöpe atmıştı. Ben de alıp çıkardım ve direğe tek tek bağladım. Sonuçta hepimiz bunu yaşayabiliriz. O yüzden vatandaşlık görevimizi yaptık. Arabaların tekerlek hizasına kadar su yükseldiği için, plakalar da vidasız olduğu için kolayca çıkıyor. Dün asmaya başladığımızda plakalar sığmadı ve bir kısmını da yere koymak zorunda kaldık. Sabah geldiğimde azaldığını gördüm. Plakasını bulan almış. Demek ki görev başarılı olmuş. Plakasını düşürenlerin ilk baktıkları yer burası oluyor. Çünkü hemen her yağmurda aynı manzaralar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.