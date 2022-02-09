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Yağlı saçların bakımı için 5 değerli kural

09.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç, insanın en değerli aksesuarlarındandır. Kişinin görüntüsünü karakterize eden saçlar, doğal bir organizma olduğu için özel bakım ister. Fazla yağlanan saç kadın ve erkeklerin ortak sorunudur. Aşağıda yer alan saçlar için 5 bakım önerisini uygulayarak yağlı saçlardan kurtulabilirsiniz.

Yağlı saçların bakımı için 5 değerli kural

Saçlarda bulunan yağ derinin pH seviyesini düzenlemek, cildi bakteri ve mikroplardan korumak adına bir bariyer görevi görür. Sağlıklı saçların yağa ihtiyacı vardır fakat bu yağın miktarı ideal yağ oranını aştığında dış görünüm olarak kötü gözükmektedir. Yağlı saça sahip insanlar bundan rahatsız olmaktadırlar. Yağlı saç hacimsiz, bakımsız, zayıf görünmektedir. Saçın fazla yağlanmasının pek çok nedeni bulunur. Beslenme düzeni, yanlış uygulamalar, stres ve daha fazlası yağlı saçın
arkasındaki temel sorunlardandır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak saç derisinin aşırı sebum üretmesi sonucu ortaya çıkan bu durumun bazı küçük ipuçlarıyla çözülebileceğini ifade eden Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, yağlı saç tipine uygun bakım rutinleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TERCİHİNİZ SICAK SU DEĞİL ILIK SU OLSUN!

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Genellikle sıcak su ile duş yapma alışkanlığımız olsa da ideali ılık sudur. Bu özellikle saç bakımı için altın kuralların başında geliyor. Çünkü çok sıcak su, saç derisinde bulunan ve saçı besleyen doğal yağ salgısına yani sebuma zarar veriyor. Bu salgı azaldıkça önce saçlar yüksek oranda kuruluğa maruz kalıyor. Ardından deri, kendindeki kuruluğu azaltmak için saç diplerinde daha çok sebum üretiyor ve sonuç olarak yağ dengesi bozularak saçlar daha çok yağlanmaya başlıyor. Bu durumu önlemek için yapılması gereken suyun kesinlikle saç derisini yakmayan, ılık bir sıcaklıktaki su ile yıkanmak!

DOĞRU BAKIM ÜRÜNÜNÜZÜ BULUN

Çoğu kişi, yanlış ürün seçimi sebebiyle yağlı saç problemi yaşıyor. Bu noktada her gün duşa girip yağlı saçlarla günü geçirmek bu kişiler için kaçınılmaz oluyor. Ancak kişi, saç derisine ve tipine uygun şampuan, sprey, krem veya serum gibi bakım ürünlerini seçerse hem saç ve saç derisi doğru şekilde temizleniyor hem de ihtiyaç duyulan mineral ve vitamin desteği sağlanmış oluyor.

SÜREKLİ OLARAK SAÇINIZI ELLEMEYİN

Aşırı taramak başta olmak üzere sürekli saça dokunmak veya saç ile oynamak, saç diplerini kaşımak gün içinde yaptığımız birçok hareket saçın yağlanmasına yol açıyor. Bu durumun önüne geçmek içinse saçı günde sadece bir kez taramak, olabildiğince saça dokunmamak en önemlisi de saç derisini sert bir şekilde kaşımamak gerekiyor.

ISI DERECESİNİ ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE AYARLAYIN

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Her kadının ve sayısız erkeğin kullandığı düzleştiriciler, fön makineleri, maşalar ve saçımızı kurutmak için başvurduğumuz kurutucular… Hepsi de saçın yüksek miktarda ısıya maruz kalmasına ve yağlanmasına yol açıyor. Bunu önlemek içinse devreye ısıl işlem öncesi koruma görevi gören bakım ürünleri geliyor. Ancak koruyucu bakım ürünleri de tek başına yetersiz kalıyor. Kullanılan cihazların mutlaka yüksek ısıda değil, orta dereceli ısıda kullanılması ve kişinin bu kullanım sıklığını olabildiğince azaltması gerekiyor. Bu sayede saçın ve saç derisinin yağ dengesi korunmuş oluyor.

SAÇ KREMİNİ SAÇ DİPLERİNİZE UYGULAMAYIN

Saçlarımız için kullandığımız bakım ürünlerinin kullanma talimatına dikkat etmek gerekir. Özellikle saç kremi, saç serumu gibi ürünler saç uçlarına uygulanmalıdır. Yanlış uygulanan ürünler kimi zaman saçların çabuk yağlanmasına sebep olurken, kimi zaman da dökülmeler meydana gelebilir. Bu yüzden saç kremi kullanırken, kullanma şekline özen göstermek gerekir.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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