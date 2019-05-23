HABER

Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Batman’da yağma suçundan aranan bir kişi güvenlik güçlerince yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmelerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, yağma suçundan aranan F.D.

Batman’da yağma suçundan aranan bir kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmelerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, yağma suçundan aranan F.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. F.D., İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ayrıca son bir hafta içerisinde UYAP kayıtlarından aranan 5 şahıs ve dosya kapsamında aranan 7 şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Yakalanan şahısların üzerinden toplam 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı
Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldıKayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.