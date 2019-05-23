Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Batman’da yağma suçundan aranan bir kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde Ramazan ayını geçirmelerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, yağma suçundan aranan F.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. F.D., İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca son bir hafta içerisinde UYAP kayıtlarından aranan 5 şahıs ve dosya kapsamında aranan 7 şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Yakalanan şahısların üzerinden toplam 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

