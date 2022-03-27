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Yağmur Sönmez cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Mesajlar ortaya çıktı: Senden sonra mutlu mu olsun?

27.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de Yağmur Sönmez'in eski erkek arkadaşı Murat Bayırköylü tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköylü'ye arkadaşı tarafından atılan mesajlar ortaya çıktı. Halil İbrahim Yavuz, atılan mesajları şaka maksatlı olduğunu öne sürerken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yağmur Sönmez cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Mesajlar ortaya çıktı: Senden sonra mutlu mu olsun?

İstanbul Bakırköy'de 18 mart günü 21 yaşındaki Yağmur Sönmez, eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Sönmez'i öldüren Murat Bakırköylü daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Yağmur Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköylü'ye arkadaşı Halil İbrahim Yavuz tarafından "Senden sonra mutlu mu olsun" şeklinde mesajlar atıldığı ortaya çıktı. Mesajların şaka maksatlı olduğunu savunan Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SÖNMEZ'İ TÜFEKLE VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, 18 Mart günü akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin Hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu öğrenildi.

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"SEN NEDEN ONU DA ÖLDÜRMÜYORSUN?"

Murat Bayırköylü'nün karıştığı olayda çocukluk arkadaşı Halil İbrahim Yavuz tarafından gelen bazı mesajlarla cinayete ve intihara yönlendirildiği iddia edildi. Yavuz'un olaydan önce arkadaşı Bayırköylü'ye, "Sen daha önce de 17'nci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?", "Sen neden onu da öldürmüyorsun?", "Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak" ve "Fişek parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

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"SENDEN SONRA MUTLU MU OLSUN?"

Murat Bayırköylü'nün ise atılan mesajlara, "Ben ona kıyamam neden vurayım ki" şeklinde cevap vermesi üzerine Yavuz'un, "Senden sonra mutlu mu olsun?" şeklinde mesaj attığı bilgisi edinildi.

YAVUZ'DAN 'ŞAKA' SAVUNMASI

Savcılık şüpheli Yavuz hakkında gözaltı talimatı verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Halil İbrahim Yavuz'un sorgusunda, söz konusu mesajları attığını kabul ettiği fakat bunların şaka maksatlı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

"Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Halil İbrahim Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Bakırköy
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