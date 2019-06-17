HABER

Yağmurda ıslanmamak için konseri sahneden izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini artıran yağış nedeniyle izleyiciler, sanatçıların daveti üzerine konseri sahneden takip etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" başladı.

Etkinliğin "3 Saprano, 3 Bas" adlı ilk konseri, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

Konserde solist olarak Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu Saltaş ile Tevfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş sahneye çıktı.

Farklı bestecilerden aryalarla başlayan konserde yağmur yağınca bazı sanatseverler şemsiye, ceket ve hırkalarla korunmaya çalıştı.

Yağışın etkisini artırması üzerine solistlerin davetiyle dinleyiciler sahneye çıktı.

Dinleyicilerin, sanatçıların performansını saz ekibinin arkasından takip etmesi ve zaman zaman da ritim tutması ilginç görüntüler oluşturdu.

- Islanmamak için çöp poşetlerini kullandılar

Konserin ikinci bölümünde bazı dinleyiciler, kıyafetlerinin üzerine çöp poşetleri geçirerek etkinliği oturdukları yerden takip etti.

Konserde Bodrum yöresine ait şarkı ve türküler de seslendirildi.

"Bodrum Konserleri" Festivali Başkanı Oğuz Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur altında ilkini gerçekleştirdikleri konserlerin 27 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Çimen, dinleyicilerin konseri sahnede izlemelerine ilişkin soru üzerine, "Çok nadir denk gelecek bir olay ama çok değişik, çok sıcak, güzel bir ambiyans yaşattı bize. En azından seyircilerin burada konsere devam edebilmesini sağladı." diye konuştu.

Unutulmaz bir konser olduğunu söyleyen izleyicilerden Ufuk Yalçın da "Bunca yıllık hayatımda ilk defa bu kadar zevkli, keyifli bir konser dinliyorum. Çok mutluyum." dedi.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Konserleri Devlet Opera ve Balesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla sahne yağış yağmur

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.