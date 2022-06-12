Yağmurlu ve rüzgarlı hava Ankara'da hayatı felç etti! Başkent için bugün yeni uyarı geldi

Son dakika: Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesinden bugün için yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

HAYAT FELÇ OLDU

Ankara'da dün aniden etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava kentte hayatı felç etti. Çatılar uçtu, iş yerlerini su bastı. Sele kapılan bir vatandaş ise hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesindan bugün için yeni bir uyarı geldi. Öğleden sonraya dikkat çekilen açıklamada yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz sonuçların bugün daha fazla olabileceği belirtildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz."

Kaynak: İHA

