Yahudi aktör ile evlenen müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, dünya çapında hayranları bulunan İsrail yapımı ‘Fauda’ (Arapça’da ‘Kaos’) dizisinin baş oyuncularından Halevi’nin evlilik tercihini sert bir şekilde eleştirdi. Deri, Yahudi ve Müslüman arasındaki evliliğin doğru bir adım olmadığını söylerken, bu şekilde bir asimilasyonun Yahudilerin tükenmesine neden olduğunu öne sürdü.

"YAHUDİ RUHUNU BAŞTAN ÇIKARMAK YERİNE MUSEVİLİLİĞE GEÇMELİ"

Aharish’in Musevilik dinine geçmesini talep eden Deri, bunun olmaması halinde çiftin çocuğunun gelecekte İsrail’de sorunlar yaşayacağını savundu. İsrailli milletvekili Oren Hazan ise Müslüman aktris Aharish’in ‘Yahudi ruhunu baştan çıkarmaya çalışmak yerine Musevilik dinine geçmesi gerektiğini’ söyledi.

"KARANLIK,IRKÇI VE UTANÇ VERİCİ"

İsrailli politikacıların evlilik hakkındaki ‘garip’ yorumları sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Siyonist Birliği partisinden milletvekili Yoel Hasson, Hazan’ın açıklamalarını ‘karanlık, ırkçı ve utanç verici’ olarak tanımladı. 43 yaşındaki aktör Halevi ile 37 yaşındaki Aharish’in ilişkilerini uzun bir süre boyunca gizli tuttukları ifade edildi.

Çift, söz konusu açıklamaların ardından bir yorumda bulunmadı.



