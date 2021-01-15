Yakalanan terörist itiraf etti: SİHA ve İHA'lar nedeniyle terör örgütü zor durumda

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin, PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem, "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, Ercan Tavan ve Ünal Tavan ile tutuksuz yargılanan C.Y. ile T.Y. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Çeşitli suçlardan 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar değişen hapis cezası istenen 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında hazırlanan 90 sayfalık iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SABOTAJ EĞİTİMİ ALMIŞLAR

Sanıkların eylemleri ve toplanan delilerle ilgili detayların yer aldığı iddianamede, sanıklardan Herdem ile Düz'ün Erzincan ve Tunceli kırsalında eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi almak için örgütün dağ kadrosuna katıldıkları belirtildi.

Herdem ile Düz'ün, terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü aktarılan iddianamede, söz konusu sanıkların Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu anlatıldı.