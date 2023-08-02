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  4. Yakalanınca "Boşuna uğraşmayın, geri döneceğiz" demişti! Türkiye'den kaçmaya hazırlanırken saklandığı adreste yakalanan FETÖ'cü emniyet müdürü tutuklandı

Yakalanınca "Boşuna uğraşmayın, geri döneceğiz" demişti! Türkiye'den kaçmaya hazırlanırken saklandığı adreste yakalanan FETÖ'cü emniyet müdürü tutuklandı

02.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği yıldan beri aranan FETÖ'cü emniyet müdürü Arif Oktay Eser, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Ankara'da saklandığı adreste yakalanmıştı. Yakalandığında polislere "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" diyen Eser hakkında yeni gelişme yaşandı.

Yakalanınca "Boşuna uğraşmayın, geri döneceğiz" demişti! Türkiye'den kaçmaya hazırlanırken saklandığı adreste yakalanan FETÖ'cü emniyet müdürü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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SAHTE PASAPORT VE SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşmıştı. Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve sahte kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler, Eser'i saklandığı adreste yakalamıştı.
Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirilmişti.

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Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." ifadesini kullandığı kayıtlara geçmişti.

(AA)

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