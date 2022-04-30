Yakayı ele verdiler! Tam 872 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da 8 kişi kaçak yollardan salep soğanı toplarken yakalandı. Ekipler, 8 kişiye 872 bin lira para cezası keserken toplanan salep soğanlarına ise el koydu.

872 BİN TL CEZA KESİLDİ

Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ’da 8 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri salep soğanı toplayan 8 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 8 kişiye ekipler tarafından 872 bin lira para cezası kesildi.

Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından el konuldu.

Kaynak: İHA

