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Yakı otu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yakı otu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları içinde bulundurdukları sağlığa faydalı bileşenleri ile birlikte sıklıkla tüketilen çaylardır. Doğal olmalarının yanı sıra vitamin, mineral, antioksidan açısından sağlığa önemli katkılar sağlarlar. Yakı otundan yapılan yakı otu çayı da sindirim sistemine iyi gelir. Bu özelliği sayesinde sindirim sorunu yaşayanlar için tercih edilen çaylardan birisidir. Kilo vermeye yardımcı olan yakı otu çayı nasıl demlenir ve faydaları nelerdir?

Yakı otu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yakı otu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Yakı otu, küpe çiçeğigiller familyasına dâhil olan otlardan birisidir. Asya, Avrupa gibi kıtalarda yetişirken ülkemizde Trabzon, Adana, Bitlis gibi illerde yetiştirilir. Alternatif tıbbın önemli bitkileri arasında yer alan yakı otu, birçok hastalığı iyi gelmesiyle bilinir. Düzenli olarak tüketilen yakı otu çayının sağlığa yararı gözle görülür seviyededir. Özellikle sindirim sorunları yaşayanlar için sindirim sistemlerini düzenleyen bir çay olan yakı otu çayı neye iyi gelir?

Yakı otu çayı ne işe yarar?

Doğanın neredeyse her yerinde bulunabilecek yakı otu çayının faydaları oldukça fazladır. En bilinen faydaları bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Yakı otu çayı faydaları:

  • Yakı otunun en bilinen özelliklerinden birisi kabızlık sorunun çözmesidir.
  • Sindirim sistemi üzerinde olan olumlu etkileri sayesinde kabızlık problemine çözüm niteliği taşır.
  • Aşırı yemek sonrasında yaşanılan hazımsızlık sorunu için kullanılabilir.
  • Sindirime olan olumlu faydaları sayesinde hazımsızlık sorunu içinde fayda sağlar.
  • Yakı otu iltihapları giderici bir özelliğe sahiptir.
  • Üst solunum yolları, bağırsak iltihabı gibi sorunların giderilmesinde kullanılabilir.
  • Yakı orunun en önemli özelliklerinden birsi prostat büyümesini engelleyici özelliğidir.
  • Yakı otu çayı vücutta biriken zehirli madde birikiminin dışa atılımını sağlar bu sayede sağlığı tehdit edici unsurlardan kurtulmayı sağlar.
  • Düzenli bir şekilde tüketilmesi durumunda vücudun yenilenmesini sağlar.
  • Vücuttaki stres ve sinirin azaltılmasında fayda sağlar, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir.
  • Saçların dökülmesine ve beyazlamasına neden olan hormon seviyesini düşürerek saçların sağlıklı olmasını sağlar.
  • Yakı otu çayı kuru öksürüğün önlenmesini sağlar.
  • Vücutta bulunan bir yaranın tedavisi için kullanılabilir. Çayın posası yara olan yere sürülerek yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

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Yakı otu çayının faydaları çok fazladır. Çok fazla tüketildiğinde bazı zararları bulunur. Bunlardan bazıları miden bulantısı, deride kaşıntı ve döküntüdür. Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması için yakı otu çayının çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.

Yakı otu çayı nasıl yapılır?

Doğal bir çay olan yakı otu çayının yapılması oldukça basittir. Yakı otu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş yakı otu
  • Arzuya göre bal

Yakı otu çayı nasıl demlenir?

Tek kişilik yapım için öncelikle bir bardak su cezveye koyulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynama aşamasına geçen suyun üzerine bir tatlı kaşığı kadar yakı otu atılır ve ocağın altı kapatılır. Bu noktadan sonra çayın demleme aşamasını başlar. Kişinin aroma tercihine göre ortalama 8-10 dakika bekletilir. Demleme işlemi gerçekleştikten sonra çay süzülür ve içime hazır hâle getirilir. Çayı tatlandırmak isteyenler bal katarak tüketebilirler.

Yapımı oldukça basit olan yakı otu çayının demleme işlemi oldukça önemlidir. Bitki çaylarından alınmak istenen verim demleme işlemi sayesinde ortaya çıkar. Burada önemli nokta suyun kaynadıktan sonra yakı otunun eklenmesidir. Daha sonrasında ocağın altı kapatılır ve kaynama noktasında olan suyun yavaş yavaş soğuması beklenir. Bu sayede yakı otu istenilen demlenme işlemi ile çaya içerisinde bulunan bütün faydalı bileşenleri aktarır. 8 ila 10 dakika aralığında süren demleme işlemi sonrasında çay süzülerek içilir.

Yakı otu çayı zayıflatır mı?

Bitki çaylarının zayıflatmaya yönelik etkileri tüketiciler tarafından araştırılan konulardan birisidir. Yakı otu çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Sindirim sistemini düzenleyici etkisi sayesinde kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları çözer. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olan faydası sayesinde zayıflamayı kolaylaştırır. Yakı otu çayından zayıflamaya yönelik fayda alınması için düzenli bir diyet listesi ile kullanılması gerekir. Böylece sindirim sistemini düzenlerken zayıflamaya katkı sağlar.

Yakı otu çayı adet söktürür mü?

Yakı otu çayının faydaları oldukça fazladır lakin adet söktürdüğüne yönelik net bir bilgi yoktur. Metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde sindirim sistemi düzene girerken aynı zamanda şişkinliklerin giderilmesinde önemli rol oynayarak adet döneminde yaşanan şişkinliklerin önüne geçebilir.

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