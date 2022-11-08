Yakı otu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yakı otu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Yakı otu, küpe çiçeğigiller familyasına dâhil olan otlardan birisidir. Asya, Avrupa gibi kıtalarda yetişirken ülkemizde Trabzon, Adana, Bitlis gibi illerde yetiştirilir. Alternatif tıbbın önemli bitkileri arasında yer alan yakı otu, birçok hastalığı iyi gelmesiyle bilinir. Düzenli olarak tüketilen yakı otu çayının sağlığa yararı gözle görülür seviyededir. Özellikle sindirim sorunları yaşayanlar için sindirim sistemlerini düzenleyen bir çay olan yakı otu çayı neye iyi gelir?
Doğanın neredeyse her yerinde bulunabilecek yakı otu çayının faydaları oldukça fazladır. En bilinen faydaları bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Yakı otu çayı faydaları:
Yakı otu çayının faydaları çok fazladır. Çok fazla tüketildiğinde bazı zararları bulunur. Bunlardan bazıları miden bulantısı, deride kaşıntı ve döküntüdür. Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması için yakı otu çayının çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.
Doğal bir çay olan yakı otu çayının yapılması oldukça basittir. Yakı otu çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Yakı otu çayı nasıl demlenir?
Tek kişilik yapım için öncelikle bir bardak su cezveye koyulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynama aşamasına geçen suyun üzerine bir tatlı kaşığı kadar yakı otu atılır ve ocağın altı kapatılır. Bu noktadan sonra çayın demleme aşamasını başlar. Kişinin aroma tercihine göre ortalama 8-10 dakika bekletilir. Demleme işlemi gerçekleştikten sonra çay süzülür ve içime hazır hâle getirilir. Çayı tatlandırmak isteyenler bal katarak tüketebilirler.
Yapımı oldukça basit olan yakı otu çayının demleme işlemi oldukça önemlidir. Bitki çaylarından alınmak istenen verim demleme işlemi sayesinde ortaya çıkar. Burada önemli nokta suyun kaynadıktan sonra yakı otunun eklenmesidir. Daha sonrasında ocağın altı kapatılır ve kaynama noktasında olan suyun yavaş yavaş soğuması beklenir. Bu sayede yakı otu istenilen demlenme işlemi ile çaya içerisinde bulunan bütün faydalı bileşenleri aktarır. 8 ila 10 dakika aralığında süren demleme işlemi sonrasında çay süzülerek içilir.
Bitki çaylarının zayıflatmaya yönelik etkileri tüketiciler tarafından araştırılan konulardan birisidir. Yakı otu çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Sindirim sistemini düzenleyici etkisi sayesinde kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları çözer. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olan faydası sayesinde zayıflamayı kolaylaştırır. Yakı otu çayından zayıflamaya yönelik fayda alınması için düzenli bir diyet listesi ile kullanılması gerekir. Böylece sindirim sistemini düzenlerken zayıflamaya katkı sağlar.
Yakı otu çayının faydaları oldukça fazladır lakin adet söktürdüğüne yönelik net bir bilgi yoktur. Metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde sindirim sistemi düzene girerken aynı zamanda şişkinliklerin giderilmesinde önemli rol oynayarak adet döneminde yaşanan şişkinliklerin önüne geçebilir.