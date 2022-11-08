Kırmızı yonca çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kırmızı yonca çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Birçok farklı türü olan yoncanın en çok bilinen türü kırmızı renkli olanıdır. İnsan sağlığına faydalı birçok özellik taşıdığı bilinir, cilt hastalıklarına, solunum şikâyetlerine ve daha birçok konuda yaşanan sıkıntılara iyi gelir. Kırmızı yonca bitkisi farklı şekillerde tüketilebilir ancak en yaygın kullanım şekli bitki çayı olarak tüketilmesidir. Evde birkaç dakika içinde hazırlanan çay için gerekli malzemeler aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir. Kırmızı yonca bitkisinden yapılan çay ağırlıklı olarak menopoz dönemindeki kadınlar tarafından tercih edilir. Menopoz döneminde karşılaşılan sıkıntılara karşı kişinin direncini arttırıcı etkisi vardır. Bunu dışında cilde, saçlara, prostata iyi geldiği bilinir. Kemik erimesine karşı mücadelede yardımcı olduğu bilinen kırmızı yonca çayı ne işe yarar?

Kırmızı yonca çayı neye iyi gelir?

Günde bir fincan tüketilebilecek olan kırmızı yonca çayı menopozun olumsuz etkilerine karşı kadınları korur. Ancak doktor önerisi ya da doktor onayı alınarak kullanılması gerekir. Kırmızı yonca çayı faydaları:

Menopoz belirtilerini minimuma indirir.

Kemik erimesine karşı savaşır. Kemiklerin direncini ve gücünü arttırır.

Cilde iyi gelir.

Sedef ve benzeri hastalıklara karşı cildi koruduğu bilinir.

Kolesterol seviyesini dengeler.

Kalp dostudur. Kan basıncını düzenler.

İyi hissettirdiği bilinir. Ruh halinde olumlu yönde değişmelere sebep olur.

Prostat sorunu olan kişilerin de tercihleri arasında yer alır.

Erkeklerdeki kellik sorunun için de etkili olduğu bilinir.

Öksürüğü azaltmada yardımcı olur.

Soğuk algınlığına, nezleye, gribe karşı vücut direncini arttırıcı etkisi vardır.

Özellikle anne adayları, alerjik reaksiyonu bulunan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan ya da ilaç kullananlar muhakkak doktora danışmalıdırlar. Fitoöstrojen içerdiği için özellikle anne adayları için önerilmeyen bir çaydır. Yan etki olarak kan sulandırıcı özelliği ile kanamalara sebep olabilir. Hassas bünyeye sahip kişilerin tüketmesi de olumsuz bazı sonuçlara sebebiyet verebilir. Her bitki çayı gibi kırmızı yonca çayı da doktor onayı olmadan kullanılmaması gereken besinler arasında yer alır.

Kırmızı yonca çayı nasıl demlenir?

Kırmızı yonca çayı su ile birlikte kaynatılarak hazırlanmamalıdır. Önceden kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılan kırmızı yonca bitkisi bekletilmeli ve bu şekilde demlenmesi sağlanır. Kırmızı yonca çayı tarifi için gerekli malzemeler:

İki tatlı kaşığı kurutulmuş kırmızı yonca

Bir fincan ya da bir su bardağı temiz içme suyu

Tercihe ve damak tadına göre bir çay kaşığı bal

Bu malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan kırmızı yonca çayı günde bir fincanı geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Aşırı tüketim durumu hâlinde vücutta bazı yan etkilere yol açabilir. Düzenli ve uzun süreli tüketimde herhangi bir rahatsızlığın oluşmaması için doktora danışarak kullanılmalıdır.

Kırmızı yonca çayı nasıl yapılır?

Temiz içme suyu kaynatılır.

Kırmızı yonca bitkisi kaynamış olan suyun içine atılır.

On beş dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilir.

Arzuya göre bir çay kaşığı bal eklenerek tatlandırılabilir.

Kırmızı yonca çayı zayıflatır mı?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre hiçbir yiyecekte ya da içecekte direkt olarak zayıflatıcı özellikler bulunmaz. Ancak bazı besinlerde kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerini ve egzersizlerini destekleyici bazı özellikler vardır. Kırmızı yonca çayı daha çok ağrıları dindirici özelliği ile bilinir. Kilo vermek için destekleyici bir özelliği yoktur.

Kırmızı yonca çayı adet söktürür mü?

Kırmızı yonca çayının adet söktürücü özelliği yoktur. Ancak kırmızı yonca çayı rahatlatıcı etkisiyle bu dönemdeki sancıları hafif bir şekilde atlatmaya yardımcı olabilir.