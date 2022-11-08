Aronia çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Aronia çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Adı son zamanlarda sıkça anılan aronia meyvesi, halk arasında “süper meyve” olarak da anılır. Bunun dışında kuş kirazı, avcı üzümü olarak da bilinir. Çoğunlukla Kuzey Amerika'da yetiştirilen bir meyve olsa da Türkiye’de Karadeniz’de ve Bolu’da bolca yetiştirilir. Aronia meyvesinden yapılan çay güçlü bir antioksidan etkisi içerir. Kalbe, damarlara, iç organlara iyi gelir. Daha çok sıcak olarak tüketilir. Sindirim sisteminden cilt sağlığına birçok konuda insan bedenine faydalı özellikleri vardır. Doktor önerisi ya da onayına istinaden kullanıldığı zaman birçok hastalığa iyi gelir. Vücuttaki bazı rahatsızlıklara da faydası vardır. Hücre yenilenmesini sağlar. Kan dolaşımını düzenler. Kilo vermek isteyenlerin de tercihleri arasında yer alan aronia çayı neye iyi gelir?

Aronia çayı ne işe yarar?

Aronia çayı birçok rahatsızlığa ve sıkıntıya birebirdir. Vücudun direncini arttırır. Antioksidan özelliği vardır, toksin atmada yardımcı olur. Doğum sonrası için vitamin niteliğinde doktor onayı ile takviye olarak kullanılabilir. Günde bir bardak içmenin yeterli olacağı aronia çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Metabolizmayı çalıştırır. Bu özelliği ile kilo vermek isteyen kişilere de yardımcı olur.

Kabızlık sorununu giderir.

Vücudu virüslerden korur.

Bağışıklığı arttırarak direnç sağlar.

Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır.

Hücre yenilenmesini sağlar.

Ciltteki yıpranmaları onarıcı etkisi bulunur.

Toksinlerden arınmayı sağlar.

C vitamini, demir ve çinko bakımından zengindir.

Kabızlık giderici etkisi vardır.

Doğal çaylar arasında yer aldığı için aronia çayı için belirtilen net yan etkiler yoktur. Ancak anne adayları için tavsiye edilmeyen bir bitki çayıdır. Gebelik süresinde hormonları olumsuz olarak etkileyebilir. Bebeğin ve annenin sağlığını tehlikeye atabilir. Doğumdan sonra doktor tavsiyesiyle tüketilebilir. Kronik hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullanan kişiler doktorlarına danışmadan içmemelidir, beklenmeyen olumsuz etkiler yaratabilir. Kalp, damar, diyabet rahatsızlıkları olanlar aronia çayı için riskli gruplardan bazılarıdır. Kabızlık sorunu için tüketildiğinde önerilen miktardan fazla içilirse ishale sebep olabilir.

Aronia çayı nasıl demlenir?

Aronia bitkisi aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir. Evde taze olarak hazırlanması daha sağlıklı olacaktır. Su ile birlikte kaynatılmaz, kaynamış olan suyunun içine atılarak demlenmesi sağlanır. Aronia çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şunlardır:

Aronia meyvesi tozu

Bir fincan temiz içme suyu

Aronia çayı nasıl yapılır?

Malzemeler temin edildikten sonra aronia çayı hazırlamak için şu adımlar uygulanır:

Bir fincan ya da bir bardak temiz içme suyu kaynatılır.

Aronia bitkisi tozu ya da hazır aronia poşeti kaynamış olan suyun içine atılır.

Bu şekilde beş dakika boyunca bekletilir.

Bir süzgeç yardımı ile karışım süzülür.

Demlenen ve süzülen aronia çayı sıcak olarak içilmelidir.

Aronia çayı zayıflatır mı?

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir içecek ya da yiyecek direkt olarak zayıflatıcı bir etkiye sahip değildir. Ancak bazı besinlerin kilo vermek isteyenleri destekleyici bazı özellikleri bulunur. Aronia meyvesi de kilo vermeye yardımcı olan bir çaydır. Aronia çayı metabolizmayı çalıştırmayı sağlar, bu sayede zayıflamak isteyen kişileri zayıflama konusunda destekler. Düzenli kullanım için diyetisyenden tavsiye almak daha yararlı olacaktır.

Aronia çayı adet söktürür mü?

Aronia çayının adet söktürücü ya da adet ağrılarını giderici herhangi bir etkisi yoktur.