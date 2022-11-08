Böğürtlen çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Böğürtlen çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Lif, antioksidan, mineral ve vitaminler bakımından zengin olduğu bilinen böğürtlen çayı özellikle kan dolaşımını ve sindirim sistemini desteklemesiyle meşhurdur. Bu faydalı çay ağız ve diş yaraları, beyin iltihabı, kuru öksürük, soğuk algınlığı ve kanser hastalıklarının tedavisinde aktif rol oynar. C vitamini bakımından zengin olan böğürtlen çayı, bağışıklık sistemini güçlendirerek genel vücut ağrılarının giderilmesini de sağlar. Gülgiller familyasından olan böğürtlen bitkisinin meyve ve yaprakları ile hazırlanan böğürtlen çayı, lezzeti ve faydaları bakımından sıkça tüketilen bir içecektir. Özellikle içerisindeki C vitamini ve magnezyum, fosfor, iyot ile vücuda fayda sağlar. Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan böğürtlen çayı ne işe yarar?

Böğürtlen çayı neye iyi gelir?

Özellikle kış aylarında oluşabilen grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen böğürtlen çayı, kusuru öksürük tedavisinde de yardımcı rol üstlenir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut ağrılarının azalmasını destekler. Böğürtlen çayı faydaları şu şekildedir:

Ağız ve diş hastalıkları ile iltihaplı yaraların iyileştirilmesinde kullanılır.

Antioksidan içeren böğürtlen çayı kanser hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Bademcik iltihabına iyi geldiği düşünülür.

Diyabet tedavisinde de aktif rol oynar.

Kan dolaşımını destekler, kalp rahatsızlıkları ile beyin hastalıklarının oluşumunun önlemede yardımcıdır.

İçerdiği değerli mineral ve vitaminler sayesinde kan şekerini düzenleyici bir etki gösterir.

Kış aylarında üst solunum yolları rahatsızlıklarının oluşumunun engellenmesini sağlar.

C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Lifli içeriği sayesinde böğürtlen çayının sindirim sistemini desteklediği bilinir.

Cyaniding-3-glükoz adlı antioksidanı içeren böğürtlen çayı vücutta kanser hücrelerinin oluşumuna karşı koruyuculuk sağlar.

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir.

İçerdiği yararlı mineraller sayesinde kemik gelişimini de destekler.

Böğürtlen çayı nasıl yapılır?

Hem yaprakları hem de meyvesi ile hazırlanabilen böğürtlen çayı tarifi evlerde kolaylıkla yapılır. Böğürtlen meyvesi ile böğürtlen çayı yapılacağı zaman yeteri miktarda böğürtlenin ezilmesi ve posasının çıkarılması gerekir. Kurutulmuş böğürtlen yaprakları ile çay hazırlanacağı takdirde 1-2 yemek kaşığı yaprak kullanılması uygundur

Böğürtlen çayı nasıl demlenir?

Tercihe göre taze meyvelerin suyu ve posası ya da kurutulmuş böğürtlen yapraklarını yaklaşık olarak yarım litre suya ekleyin.

10-15 dakika boyunca demlenen böğürtlen çayı tüketime hazır hâle gelir.

İsteğe göre böğürtlen çayı içilirken az miktarda limon suyu ile tatlandırılabilir.

Böğürtlen çayı zayıflatır mı?

Diyet ve detoks listelerinin vazgeçilmez üyelerinden olduğu bilinen böğürtlen çayı, kan şekerini dengeleyebildiği için tokluk hissini de artırır. Ayrıca böğürtlen çayı, içerdiği lif ve mineraller sayesinde sindirim sistemini destekleyerek yağ yakımını hızlandırır. Bu sayede böğürtlen çayı doğrudan olmasa da kilo verme sürecinde olumlu etkiler bırakır.

Böğürtlen çayı adet söktürür mü?

Regl düzensizliğine iyi geldiğine dair net bir bilgi bulunmayan böğürtlen çayı içerdiği antioksidanlar sayesinde bu dönemde oluşabilen ağrıları azaltabilir. Ancak bu içeceğin adet söktürdüğü kanıtlanmadığı için regl düzensizliği yaşayan kişilere mutlaka bir uzmana danışmaları önerilmektedir.