Böğürtlen çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Böğürtlen çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Lif, antioksidan, mineral ve vitaminler bakımından zengin olduğu bilinen böğürtlen çayı özellikle kan dolaşımını ve sindirim sistemini desteklemesiyle meşhurdur. Bu faydalı çay ağız ve diş yaraları, beyin iltihabı, kuru öksürük, soğuk algınlığı ve kanser hastalıklarının tedavisinde aktif rol oynar. C vitamini bakımından zengin olan böğürtlen çayı, bağışıklık sistemini güçlendirerek genel vücut ağrılarının giderilmesini de sağlar. Gülgiller familyasından olan böğürtlen bitkisinin meyve ve yaprakları ile hazırlanan böğürtlen çayı, lezzeti ve faydaları bakımından sıkça tüketilen bir içecektir. Özellikle içerisindeki C vitamini ve magnezyum, fosfor, iyot ile vücuda fayda sağlar. Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan böğürtlen çayı ne işe yarar?
Özellikle kış aylarında oluşabilen grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen böğürtlen çayı, kusuru öksürük tedavisinde de yardımcı rol üstlenir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut ağrılarının azalmasını destekler. Böğürtlen çayı faydaları şu şekildedir:
Hem yaprakları hem de meyvesi ile hazırlanabilen böğürtlen çayı tarifi evlerde kolaylıkla yapılır. Böğürtlen meyvesi ile böğürtlen çayı yapılacağı zaman yeteri miktarda böğürtlenin ezilmesi ve posasının çıkarılması gerekir. Kurutulmuş böğürtlen yaprakları ile çay hazırlanacağı takdirde 1-2 yemek kaşığı yaprak kullanılması uygundur
Böğürtlen çayı nasıl demlenir?
Diyet ve detoks listelerinin vazgeçilmez üyelerinden olduğu bilinen böğürtlen çayı, kan şekerini dengeleyebildiği için tokluk hissini de artırır. Ayrıca böğürtlen çayı, içerdiği lif ve mineraller sayesinde sindirim sistemini destekleyerek yağ yakımını hızlandırır. Bu sayede böğürtlen çayı doğrudan olmasa da kilo verme sürecinde olumlu etkiler bırakır.
Regl düzensizliğine iyi geldiğine dair net bir bilgi bulunmayan böğürtlen çayı içerdiği antioksidanlar sayesinde bu dönemde oluşabilen ağrıları azaltabilir. Ancak bu içeceğin adet söktürdüğü kanıtlanmadığı için regl düzensizliği yaşayan kişilere mutlaka bir uzmana danışmaları önerilmektedir.