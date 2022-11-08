Çin çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çin çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Çin çayı denildiği zaman genel olarak yeşil çay akla gelir. Ancak Çin çayı, farklı bazı bitkilerin farklı yöntemler ile işlenerek bir araya getirilmesinden oluşur. Beyaz çay, keemun çayı, oolong çayı, yeşil çay bu çaylardan bazılarıdır. Camellia sinensis bitkisinden elde edilen farklı çay çeşitleri vardır. Aktarlar da hazır olarak da kolayca bulunabilen Çin çayını evde birkaç dakika içinde hazırlamak mümkündür. Kırmızı, siyah, beyaz, sarı gibi farklı Çin çayı türleri vardır. Çin çayının birçok konuda farklı faydaları bulunur. Farklı renklerle isimlendirilen ve her renginin faklı bir faydası olan Çin çayı neye iyi gelir?
Farklı renklerle anılan Çin çayları farklı şekillerde insan bedenine faydalıdır. Genellikle Çin yeşil çayı tüketilir ve yeşil çay da polifenoller bakımından oldukça zengindir ve antioksidan kaynağıdır. Çin çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Tüm besinlerde olduğu gibi bitki çayları da fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Çin çayının düzenli ve uzun süreli kullanımından önce bir doktora danışılmasında fayda vardır. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları olanlar, alerjik durumları bulunan kişiler ve hassas bünyelere sahip kişiler içmeden önce mutlaka doktor onayı almalıdırlar.
Hazır olarak da aktarlardan temin edilebilen Çin çayı türleri evde birkaç dakika içinde hazırlanır. Tüketilecek olan renge göre ufak farklılıklar gösterse de genel olarak Çin çayının demlenme stili aynıdır. Çin çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Çin çayı nasıl demlenir?
Çin çayı hazırlamak için kaynar suyun içinde bekletilerek demlenmesi sağlanmalıdır. Su ile birlikte kaynatılmaması gerekir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve mineraller etkisini kaybedebilir. Çin çayının önerilen tüketim miktarı günde 1 fincan kadardır. Daha fazla içildiği takdirde bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Çin çayı tarifi:
Yeşil Çin çayı metabolizmayı çalıştırır, sindirim sistemini düzenler ve hazmı kolaylaştırır. Bu özellikleri sayesinde kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişiler arasında en çok tercih edilen bitki çayları arasında yer alır. Ödem attıran Çin çayının düzenli kullanım ile kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Ancak uzun süreli ve düzenli kullanımlarda mutlaka doktora danışılması tavsiye edilir.
Bazı kadınlar adet dönemini çok sancılı ve kramplı olarak geçirebilir. Çin çayının adet söktürücü özelliği olduğu hakkında yapılmış olan net bir açıklama yoktur. Yeşil Çin çayı rahatlatıcı ve ağrıları dindirici etkisi ile bu dönemin daha rahat atlatılması sağlanabilir.