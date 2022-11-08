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Çin çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çin çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki tüm bitkilerin insan sağlığına yararlı olan çeşitli özellikleri vardır. Bilinçli şekilde tüketilen bitkiler, bazı hastalıkların tedavisini desteklemek için kullanılabilir ve bu son derece yararlı olabilir. Bitkilerden yapılan çaylar da düzenli olarak tüketildiğinde farklı konularda insan sağlığını koruma etkisine sahiptir. Genellikle yeşil çay olarak bilinen Çin çayı günde bir bardak içildiğinde vücut direncini arttırır. Birden fazla türü olan Çin çayı neye iyi gelir, nasıl demlenir?

Çin çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Çin çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Çin çayı ne işe yarar?
  • Çin çayı nasıl yapılır?
  • Çin çayı zayıflatır mı?
  • Çin çayı adet söktürür mü?

Çin çayı denildiği zaman genel olarak yeşil çay akla gelir. Ancak Çin çayı, farklı bazı bitkilerin farklı yöntemler ile işlenerek bir araya getirilmesinden oluşur. Beyaz çay, keemun çayı, oolong çayı, yeşil çay bu çaylardan bazılarıdır. Camellia sinensis bitkisinden elde edilen farklı çay çeşitleri vardır. Aktarlar da hazır olarak da kolayca bulunabilen Çin çayını evde birkaç dakika içinde hazırlamak mümkündür. Kırmızı, siyah, beyaz, sarı gibi farklı Çin çayı türleri vardır. Çin çayının birçok konuda farklı faydaları bulunur. Farklı renklerle isimlendirilen ve her renginin faklı bir faydası olan Çin çayı neye iyi gelir?

Çin çayı ne işe yarar?

Farklı renklerle anılan Çin çayları farklı şekillerde insan bedenine faydalıdır. Genellikle Çin yeşil çayı tüketilir ve yeşil çay da polifenoller bakımından oldukça zengindir ve antioksidan kaynağıdır. Çin çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Güçlü bir antioksidandır, bu sayede vücudu zararlı etkenlerden koruyarak güçlendirir.
  • Uykusuzluk sorununa iyi gelir.
  • Siyah Çin çayı virüslerle mücadele eder.
  • Kırmızı Çin çayı kafein barındırmadığı için uyku sorunlarına iyi gelir.
  • Yeşil Çin çayı ödem attırıcıdır aynı zamanda enerji verir. Yağ yakımını hızlandırır.
  • Enerji verir ve vücuda ihtiyacı olan dinamikliği kazandırır.
  • Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını destekler.
  • Rahatlamayı ve dinlenmiş hissetmeyi sağlar.
  • İçerdiği mineraller arasında kalsiyum ve magnezyum da vardır, bu sayede hem kemikler hem de kasların gelişimi için iyidir.
  • Potasyum içerir, bu özelliği ile ağrı kesici etkisi de vardır.
  • En bilinen ve en sık kullanılan yeşil Çin çayı kilo vermeye yardımcı etkisi ile bilinir. Şişkinlikten ve ödemden kurtarır.
  • Midedeki sorunları iyileştirici etkisi vardır.
  • Bağırsakları çalıştırır.

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Tüm besinlerde olduğu gibi bitki çayları da fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Çin çayının düzenli ve uzun süreli kullanımından önce bir doktora danışılmasında fayda vardır. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları olanlar, alerjik durumları bulunan kişiler ve hassas bünyelere sahip kişiler içmeden önce mutlaka doktor onayı almalıdırlar.

Çin çayı nasıl yapılır?

Hazır olarak da aktarlardan temin edilebilen Çin çayı türleri evde birkaç dakika içinde hazırlanır. Tüketilecek olan renge göre ufak farklılıklar gösterse de genel olarak Çin çayının demlenme stili aynıdır. Çin çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Arzu edilen türde Çin çayı (hazır olarak aktardan satın da alınabilir.)
  • Bir bardak temiz içme suyu

Çin çayı nasıl demlenir?

Çin çayı hazırlamak için kaynar suyun içinde bekletilerek demlenmesi sağlanmalıdır. Su ile birlikte kaynatılmaması gerekir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve mineraller etkisini kaybedebilir. Çin çayının önerilen tüketim miktarı günde 1 fincan kadardır. Daha fazla içildiği takdirde bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Çin çayı tarifi:

  • Bir bardak temiz içme suyu kaynatılır.
  • Çin çayı yaprakları kanamış olan suyun içine atılır.
  • Biraz karıştırdıktan sonra 5-10 dakika kadar bekletilip demlenir.
  • Demlenen çay bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra tüketilebilir.

Çin çayı zayıflatır mı?

Yeşil Çin çayı metabolizmayı çalıştırır, sindirim sistemini düzenler ve hazmı kolaylaştırır. Bu özellikleri sayesinde kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişiler arasında en çok tercih edilen bitki çayları arasında yer alır. Ödem attıran Çin çayının düzenli kullanım ile kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Ancak uzun süreli ve düzenli kullanımlarda mutlaka doktora danışılması tavsiye edilir.

Çin çayı adet söktürür mü?

Bazı kadınlar adet dönemini çok sancılı ve kramplı olarak geçirebilir. Çin çayının adet söktürücü özelliği olduğu hakkında yapılmış olan net bir açıklama yoktur. Yeşil Çin çayı rahatlatıcı ve ağrıları dindirici etkisi ile bu dönemin daha rahat atlatılması sağlanabilir.

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