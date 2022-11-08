Bamya çiçeği çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Bamya çiçeği çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İnsanlar için sağlık bir şekilde yaşamak oldukça önemli bir konudur. Bunun için bitkisel ürünlerin tüketimi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Amber gibi çeşitli isimlerle de tanınan bamya çiçeğinin ana vatanı Hindistan olarak bilinir. Türkiye’de ılıman iklime uygun olan Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen bamya çiçeği, yüksek besin değerleri sayesinde kurutularak demlenmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Bamya çiçeğinin en önemli özelliklerinden birisi de içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmasıdır. Şişkinlik sorununa iyi gelmesiyle birlikte kilo verilmesine yardımcı olur. Aynı zaman idrar söktürücü olarak da etkisi vardır. Yaşanılan birçok problemin giderilmesi konusunda önemli bir bitkisel ürün olarak karşımıza çıkan bamya çiçeği çayı ne işe yarar?

Bamya çiçeği çayı neye iyi gelir?

Bamya çiçeğinin faydaları oldukça fazladır. Ancak bamya çiçeği çayını tüketirken her bitkide olduğu gibi aşırıya kaçılmamalıdır. Gün içerisinde 2 bardaktan fazla bamya çiçeği çayı tüketimi tavsiye edilmez. Birçok hastalığın tedavisinde işe yarayan bamya çiçeği çayı faydaları:

Kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu düşürmesiyle beraber şeker seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanda bulunan şeker oranını dengelemesi sayesinde doğal insülin olarak bilinir.

Diyabet hastalığı tedavisinde yardımcı olur.

Mide ve bağırsaklarda bulunan problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

Vücutta oluşabilecek enfeksiyonların risklerini en az seviyeye indirir.

Bağırsak faaliyetlerini düzenlemesiyle birlikte, kabızlık problemini ortadan kaldırır.

Vücut direncini artırmasıyla birlikte hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi üstlenir.

İyi kolesterol seviyesini artırmasıyla birlikte bamya çiçeği çayı, kolesterol probleminin çözümünde etkili bitkisel çözümdür.

Bamya çiçeği çayının faydaları oldukça fazla olsa dahi kullanmak isteyen kişilerin öncesinde bir doktora danışmaları gerekir. Kişilerin alerjik reaksiyon yaşayabilme ihtimalini göz önüne alıp sağlıklı bir şekilde tüketebilmeleri adına doktor görüşü almalarında fayda var.

Bamya çiçeği çayı nasıl yapılır?

Bamya çiçeği çayının kullanımının artmasının en önemli sebepleri hem yapımının kolay olması hem de faydalarının fazla olmasıdır. Bamya çiçeği çayı tarifi oldukça basittir. Bamya çiçeği çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 su bardağı su

1 çay kaşığı bamya çiçeği

Arzuya göre limon ve bal

Bamya çiçeği çayı nasıl demlenir?

Bamya çiçeği çayı, yapımı oldukça kolay bir bitkisel ürünüdür. Burada önemli olan noktalardan birisi demleme işlemini yapmaktır. Bir su bardağı su kaynatıkdıktan sonra 1 çay kaşığı bamya çiçeği kaynamış suya atılır. 5 dakika boyunca kaynadıktan sonra bardağa koyulur 5 dakika demlenmeye bırakılır. Demlenme işlemi hızlı bir şekilde yapılırsa aromasını ve içinde bulundurduğu faydaları tam anlamıyla suya karıştıramaz. Bu sebepten dolayı en az 5 dakika demleme yapıldıktan sonra süzme işlemi yapılır. Sonrasında tatlandırmak istenilirse limon dilimleri ve bal eklenebilir.

Bamya çiçeği çayı zayıflatır mı?

Bamya çiçeği çayı vücut yağının yakılmasında yardımcıdır. Yemeklerden sonra kullanıldığında şeker oranını dengelemesiyle birlikte karbonhidrat emilimini azaltır. Bamya çiçeği içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde ödem atmaya yardımcı olurken böylece kilo verdirir. Yine de bamya çiçeğini kullanacak kişilerin bu bitkiye karşı herhangi bir alerji problemlerinin olup olmadığını öğrenebilmek için doktora danışarak tüketmelerinde fayda vardır

Bamya çiçeği çayı adet söktürür mü?

Bamya çiçeği, çeşitli iklim koşullarında yetişebilen bir bitkidir. Bamya çiçeği aynı zamanda hibiskus olarak da bilinmektedir. Birçok konuda sağlığa yararlı olarak bilinen bamya çiçeği çayı adet sancılarına iyi geldiği bilinir. Kişiler adet sancıları için bamya çiçeği çayından yararlanabilirler.