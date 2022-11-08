Şeftali çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Şeftali çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Şeftali meyvesi lif bakımından en zengin meyveler arasında yer alır. Lif bakımından zengin olması sayesinde bağırsakları, sindirimi ve metabolizmayı düzenleyici etkisi vardır. Göz sağlığı, cilt sağlığı, bağırsak sağlığı gibi birçok faydası bulunur. Şeftali meyve olarak yani taze olarak ya da sıkılarak meyve suyu gibi içilebilmesinin yanı sıra demlenerek çayı da yapılabilir. Şeftali meyvesi çay olarak tüketildiği zaman kanserden kolesterole çeşitli sorunlarla baş etmeye yardımcı olur. Kalp dostudur. Kabuğundan çekirdeğine kadar insan bedenine faydası dokunan bir meyvedir. Meyve olarak tüketildiğinde sağladığı yararlar çay formunda tüketildiği zaman da geçerlidir. Sıcak ya da soğuk olarak içilebilir. Yaz meyvesi olduğu için daha çok soğuk çay olarak tüketilen şeftali çayı neye iyi gelir?

Şeftali çayı ne işe yarar?

Bağırsaklara, sindirim sistemine, cilde, göze iyi gelen şeftali çayı sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Ancak şeftalinin içeriğindeki şeker oranının yüksek olması nedeniyle çok fazla tüketilmemesi gerekir. Birçok derde şifa olan şeftali çayı faydaları:

Hazmı kolaylaştırır.

Sindirim sistemini düzenler.

Mide sorunlarını gidermede yardımcı olur.

İdrar söktürücüdür.

Böbrekteki kum ve taş oluşumuna engel olur.

Kemiklere iyi gelir.

Kas gelişimini destekleyicidir.

Böbrek üstü bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.

Vücuda enerji verir.

İç organlarda biriken zararlı atıkları ve toksinleri temizler.

Yüksek lif içerdiği için uzun süre tokluk hissi verdiği bilinir.

A ve C vitamini bakımından oldukça zengindir.

Antioksidan özelliğe sahiptir.

Cildi olumsuz etkenlerden korur.

Tümör oluşumunu engellediği bilinir.

Hassas bünyesi olan kişiler için şeftali çayının bazı yan etkileri bulunabilir. Tüm bitki çayları gibi şeftali çayını içmeden önce doktora danışmak doğru olacaktır. Yoğun tüketimi söz konusu olduğunda zararlıdır. İçeriğindeki şeker oranı nedeniyle özellikle kilo problemleri olanlar ve diyabet hastaları dikkatli tüketmelidir. Ayrıca anne adayları, alerjik durumları olan kişiler, düzenli ilaç kullanması gereken kişiler başta gelmek üzere bu çayı düzenli olarak tüketmek isteyen kişilerin doktor onayı alması gerekir. Aksi takdirde bünyeye göre değişiklik gösteren bazı yan etkileri olabilir.

Şeftali çayı nasıl demlenir?

Şeftali çayı hazırlamak için kaynatma ve demleme yöntemi kullanılır. Yıkanmış ve dilimlenmiş şeftaliler su ile birlikte kaynatılarak hazırlanır. Piştikten sonra süzmeden birkaç dakika bekletilerek demlenmesi için beklenmelidir. Şeftali çayı aktardan ya da marketlerden hazır poşetlenmiş çay olarak da temin edilebilir. Ancak taze şeftaliden çay hazırlamak için evde birkaç dakika yeterlidir. Şeftali çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:

Bir adet şeftali

Yaklaşık iki su bardağı temiz içme su

Yarım limon suyu

Soğuk olarak tüketilecek ise birkaç küp buz.

Tercihe göre bir iki adet taze nane yaprağı

Şeftali çayı nasıl yapılır?

Şeftali çayı hazır poşet olarak alınmayacak ve taze olarak yapılacaksa şu adımlar izlenir:

Bir adet şeftali iyice yıkanır ve dilimlenir.

Küçük bir tencereye konan şeftali dilimlerinin üzeri geçecek kadar oda sıcaklığındaki temiz içme suyu eklenir.

Orta ateşte 20 dakika kadar kaynatılır.

Soğumaya bırakarak demlenmesi sağlanır.

Arzuya göre yarım limon suyu ve şeker eklenir.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Soğuk olarak içilecekse nane yaprakları ve buz eklenir.

Şeftali çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıdanın, doğal olsa bile direkt olarak zayıflatma etkisi yoktur. Ancak bazı besinlerde kilo vermek isteyenleri destekleyen özellikleri vardır. Şeftali de bu özelliklerden bazılarına sahiptir. Yüksek lif içerdiği için tok tutan bir meyvedir. Şeftaliden yapılan çay da aynı etkiyi verir. Ayrıca metabolizmayı çalıştırır ve sindirimi kolaylaştırır. Bu etkileri ile kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerine yardımcı olması için sıkça kullandıkları bir çay türüdür. Ancak içeriğindeki şeker oranı diğer çaylara göre daha yüksek olduğu için dikkatli tüketilmelidir.

Şeftali çayı adet söktürür mü?

Şeftali çayının adet söktürücü bir özelliği yoktur. Ancak enerji verici etkisiyle bu dönemde yaşanabilecek olan halsizlik ve yorgunluk hissini daha kolay atlatmaya yardımcı olur.