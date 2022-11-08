Bergamot otu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Bergamot otu nasıl yapılır ve demlenir?

Hoş kokusu ile bilinen bergamot kendine has aroması ile dünyada popüler olan bir bitkidir. Turunçgillerden portakal türüne dâhil olan bergamot, ülkemizde Doğu Akdeniz çevresinde özellikle Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde yetiştirilmektedir. Ülkemizde daha çok kurutulmuş yapraklarını siyah çaya karıştırılarak tüketilen bir bitkidir. Bergamot çayı pek çok hastalığa iyi gelmesiyle birlikte en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Kendine özgü aromatik kokusu ile fayda sağlamaya başlayan bergamot otu çayı neye iyi gelir?

Bergamot otu çayı ne işe yarar?

Bergamot otu çayı faydaları oldukça fazladır. Siyah çay kadar sıklıkla tüketilen bu çay kokusuyla bile strese iyi gelmesiyle bilinir. Bergamot çayı faydaları şu şekildedir:

Hoş kokusu sayesinde vücutta aromaterapi özelliğine sahiptir.

Stres, gerginlik, korku, depresyon gibi duyguların yerine kişiye ferahlık ve huzur getirir.

Bergamot çayı düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde kalp ve damar sağlığını olumlu anlamda etkiler.

İçerisinde bulundurduğu az orandaki kafein ile gün içerisinde ihtiyaç duyulan enerji düzeyini destekler.

Kafein oranının düşük olması sayesinde uyku düzenini bozmaz.

Vücudun potasyum ihtiyacını karşılar, böylece vücudun su seviyesini dengeler.

İçinde bulundurduğu güçlü antioksidan ile kötü kolesterole iyi gelir.

Bergamot çayı içinde bulundurduğu antioksidanlar ile birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

En bilinen özelliklerinden birisi ise metabolizmayı hızlandırmasıdır. Bu sayede hazımsızlık, kabızlık gibi sorunlara iyi gelir.

Bergamot çayı içinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşarak hem cildin genç kalmasını sağlar hem de düzenli kullanımda kanser riskini azaltmış olur.

Bergamot otu çayı nasıl yapılır?

Bergamot otu çayı tarifi oldukça basittir. Öncelikle aktarlardan bergamot çayının kurutulmuş yaprakları, kabuğu ya da tohumu alınmalıdır. Çay yapma işleminde tohum ya da kurutulmuş yapraklar kullanılacaksa 2 adet, kabuğu kullanılacaksa 1 çay kaşığı bergamot yeterlidir. İsteğe göre çaya aroma verebilmek adına limon ve bal da kullanılabilir.

Bergamot otu çayı nasıl demlenir?

Yapımı oldukça basit olan bergamot otu çayı en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Burada önemli olan detaylardan birisi demleme süresidir. Önceden kaynatılmış suyun üzerine bergamot eklendikten sonra 5 ila 10 dakikalık demleme süresi vardır. Az aromaya sahip bir çay isteniliyorsa 5-6 dakika demleme süresi yeterli olacaktır. Eğer aroması baskın bir çay tercih ediliyor ise demleme süresini 9-10 dakika ile sınırlandırarak daha yoğun aromalı çay elde edilmiş olur. Demlenip süzülen çaya istenirse limon ve bal da eklenebilir.

Bergamot otu çayı zayıflatır mı?

Bergamot çayının metabolizma hızlandırılmasına katkı sağlayan kafeini içinde bulundurması sayesinde yağ yakımına yardımcı olur. Kilo verme konusunda oldukça etkilidir. Vücutta bulunan ödemin atılmasına yardımcı olan bergamot, sindirim sistemini hızlandırarak bağırsak hareketlerini düzene sokar. Dengeli ve sağlık beslenme eşliğinde tüketilen bergamot otlu çayı kilo verme konusunda yardımcıdır.

Bergamot otu çayı adet söktürür mü?

Bergamot çayı adet söktürmez aksine adet geciktiricidir. Bergamot otlu çayın her ne kadar sağlığa yararlı birçok etkisi olsa da kadınların çok fazla tüketmemesi tavsiye edilir. Her gün tüketildiği düşünülürse 5-6 gün sonrasında bir hafta ara verilmelidir. Aksi takdirde kadınlar üzerinde adet düzensizliğine neden olabileceği gibi mide bulantısı, uyku problemleri, kalp ritminde bozukluğa kadar etki edebilir.