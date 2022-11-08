Ebegümeci çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Ebegümeci çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Antioksidan, yağ asitleri, A, B, C ve E vitaminleri ile çeşitli mineraller bakımından zengin olan ebegümeci çayı evlerde 10 dakika içerisinde hazırlanabilir. Yağ yakımını hızlandırabilen ebegümeci çayı bronşit, öksürük, iltihaplanma ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelir. Ağız ve diş sağlığını da olumlu yönde etkilediği bilinen ebegümeci çayı, düzenli tüketildiği takdirde kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. İçerdiği değerli yağ asitleri ile birlikte kronik hastalıkların tedavisinde de işe yarayan ebegümeci çayı ne işe yarar?
İsmini aldığı bitkinin çiçek ve yaprakları ile hazırlanan ebegümeci çayı içerdiği sayısız vitamin ve mineral ile vücuda olumlu etkilerde bulunur. Doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, antioksidan ve flavonoid kağnağı olan ebegümeci çayı bağışıklık ve sindirim sistemini destekler. Ayrıca ebegümeci çayı, askorbik asit ile fenolik bileşikler bakımından da zengin olduğu için çeşitli hastalıklara karşı koruyuculuk sağlar. Ebegümeci çayı faydaları şu şekildedir:
Adını aldığı bitkinin yaprakları ve çiçekleri ile hazırlanan ebegümeci çayı, şifalı yönleri sayesinde sıkça tüketilir. Evlerde kolaylıkla uygulanabilen ve yapımı uzun sürmeyen ebegümeci çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Ebegümeci çayı nasıl demlenir?
Ebegümeci çayı içerdiği değerli mineral ve vitaminler sayesinde sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlığı da önler. Aynı zamanda yararlı yağları içermesi sayesinde yağ yakımını da hızlandırır. Dolayısıyla ebegümeci çayı zayıflama konusunda yardımcı ve destekçidir.
Antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan ebegümeci çayı, regl döneminin daha düzenli olmasını destekler. Bu içeceğin direkt olarak adet söktürücü etkisi olduğuna dair ise herhangi bir bilgi yoktur ancak regl dönemini düzenler ve bu dönemde yaşanılan kramp ve ağrıların da giderilmesine yardımcı olur.