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Ebegümeci çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Ebegümeci çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hücreleri ve mikroplarla savaştığı bilinen ebegümeci ağız, sindirim ve bağışıklık sistemiyle birlikte cilt ve saç sağlığına da yarar sağlar. İçerdiği antioksidanlar ve mineraller sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıklarının oluşumunu önler. Zengin bir vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan ebegümeci çayı kış aylarında oluşabilen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların düşmanı konumundadır. Rengiyle ve kokusuyla bile iyi gelen ebegümeci çayı nasıl demlenir?

Ebegümeci çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Ebegümeci çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
  • Ebegümeci çayı nasıl yapılır?
  • Ebegümeci çayı zayıflatır mı?
  • Ebegümeci çayı adet söktürür mü?

Antioksidan, yağ asitleri, A, B, C ve E vitaminleri ile çeşitli mineraller bakımından zengin olan ebegümeci çayı evlerde 10 dakika içerisinde hazırlanabilir. Yağ yakımını hızlandırabilen ebegümeci çayı bronşit, öksürük, iltihaplanma ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelir. Ağız ve diş sağlığını da olumlu yönde etkilediği bilinen ebegümeci çayı, düzenli tüketildiği takdirde kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. İçerdiği değerli yağ asitleri ile birlikte kronik hastalıkların tedavisinde de işe yarayan ebegümeci çayı ne işe yarar?

Ebegümeci çayı neye iyi gelir?

İsmini aldığı bitkinin çiçek ve yaprakları ile hazırlanan ebegümeci çayı içerdiği sayısız vitamin ve mineral ile vücuda olumlu etkilerde bulunur. Doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, antioksidan ve flavonoid kağnağı olan ebegümeci çayı bağışıklık ve sindirim sistemini destekler. Ayrıca ebegümeci çayı, askorbik asit ile fenolik bileşikler bakımından da zengin olduğu için çeşitli hastalıklara karşı koruyuculuk sağlar. Ebegümeci çayı faydaları şu şekildedir:

  • İçerdiği değerli mineral ve vitaminler sayesinde sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlığı da önler.
  • A, B, C ve E vitaminleri bakımından da zengindir.
  • Ağız ve diş ile cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.
  • Ebegümeci çayı yararlı yağları içermesi sayesinde yağ yakımını hızlandırır.
  • Antioksidanlar bakımından zengin içeriğe sahiptir.
  • Saç ve mide sağlığını da önemli derecede destekler.
  • İçerdiği değerli mineraller sayesinde mide bulantısı, kusma veya gastrit gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Ses kısıklığına çare olduğu bilinir.
  • Kabızlık veya ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesini de sağlar.
  • Antioksidanlar bakımından zengin olduğundan dolayı kanser hücrelerinin oluşumunun engellenmesinde önemli bir rol oynar.
  • Ateş düşürücü bir etki gösterir.
  • Bronşit ve balgamlı öksürük gibi üst solunum yolları sorunlarına da iyi gelir.

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Ebegümeci çayı nasıl yapılır?

Adını aldığı bitkinin yaprakları ve çiçekleri ile hazırlanan ebegümeci çayı, şifalı yönleri sayesinde sıkça tüketilir. Evlerde kolaylıkla uygulanabilen ve yapımı uzun sürmeyen ebegümeci çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Bir tatlı kaşığı ebegümeci yaprağı
  • Bir dilim zencefil
  • Bir adet çubuk tarçın
  • Bir dilim limon
  • 2-3 bardak kaynamış su
  • Arzuya göre bal

Ebegümeci çayı nasıl demlenir?

  • 2-3 bardak kadar içme suyunu bir demlikte kaynatın.
  • Bir tatlı kaşığı ebegümeci yaprağı, birkaç dilim zencefil, 1 adet çubuk tarçın ve bir dilim limon ile birlikte 2-3 bardak kaynamış suya ekleyin.
  • Kaynamış suda 8 ile 10 dakika civarında bekletilen bu malzemeleri demlendikten sonra süzün.
  • Süzülen ebegümeci çayına isteğe bağlı olarak bal ile tatlandırabilirsiniz.

Ebegümeci çayı zayıflatır mı?

Ebegümeci çayı içerdiği değerli mineral ve vitaminler sayesinde sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlığı da önler. Aynı zamanda yararlı yağları içermesi sayesinde yağ yakımını da hızlandırır. Dolayısıyla ebegümeci çayı zayıflama konusunda yardımcı ve destekçidir.

Ebegümeci çayı adet söktürür mü?

Antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan ebegümeci çayı, regl döneminin daha düzenli olmasını destekler. Bu içeceğin direkt olarak adet söktürücü etkisi olduğuna dair ise herhangi bir bilgi yoktur ancak regl dönemini düzenler ve bu dönemde yaşanılan kramp ve ağrıların da giderilmesine yardımcı olur.

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