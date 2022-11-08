Nane limon çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Nane limon çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Zengin bir C vitamini kaynağı olan nane limon çayı nezle, bronşit, soğuk algınlığı, diş ağrısı, idrar yolları enfeksiyonları gibi sayısız rahatsızlığa iyi gelebilir. Şifalı yönleri ile alternatif tıpta sıkça adından söz ettiren nane limon çayı, göz ve dolaşım sistemi sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu şifalı içecek evlerde kolaylıkla hazırlanarak vücut ağrıları oluştuğu zaman da kullanılır. Demir ve kalsiyum gibi mineraller ile C vitamini bakımından zengin olan nane limon çayı, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. Özellikle nezle, grip ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etki gösterdiği bilinen nane limon çayı migrene de iyi gelebilir. Stresi azaltabilen ve vücudu gevşeterek ağrıların hafifletilmesini sağlayan nane limon çayı neye iyi gelir?
Nane limon çayı hem nane bitkisinin hem de limonun vitamin ve minerallerini içermektedir. Bu sayede nane limon çayı; içerdiği bol miktardaki C vitamini, kalsiyum ve demir ile birlikte vücuda pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Nane limon çayı faydaları:
Herkesin kolaylıkla uygulayabildiği nane limon çayı tarifi oldukça basit malzemeleri içerir. Taze nane, limon dilimleri ve kaynamış su ile nane limon çayının 10 dakika içerisinde hazırlanır. Nane limon çayı nasıl demlenir?
İdrar söktürücü özelliği sayesinde nane limon çayı ödem atma sürecini olumlu yönde etkiler. Ayrıca bu şifalı içecek limonun içerdiği asit sayesinde yağ yakımını da hızlandırır. Nane limon çayı zayıflamak isteyen kişilerin vazgeçilmez içeceklerinden birisidir.
Adet söktürücü bir etkisi bulunmadığı bilinen nane limon çayı adet dönemindeki ağrıların hafifletilmesini sağlar. Ayrıca nane limon çayı, içerdiği değerli mineraller sayesinde idrar yolları enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki gösterir. Nane limon çayı regl döneminde veya öncesinde tüketilmesi önerilen içeceklerden biridir.