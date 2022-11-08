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Nane limon çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Nane limon çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir, kalsiyum ve C vitamini içeren nane limon çayı kış aylarında en çok tercih edilen çaydır. İdrar söktürücü ve kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi ile ön plana çıkar. Grip, regl ağrısı, idrar yolları enfeksiyonları, ağız ve diş hastalıklarına iyi geldiği düşünülen bu çay evlerde 10 dakika içerisinde hazırlanabilir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan nane limon çayı, her derde deva olması ile meşhurdur. Geleneksel tıpta da adından sıkça söz ettiren nane limon çayı nasıl demlenir?

Nane limon çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Nane limon çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Nane limon çayı ne işe yarar?
  • Nane limon çayı nasıl yapılır?
  • Nane limon çayı zayıflatır mı?
  • Nane limon çayı adet söktürür mü?

Zengin bir C vitamini kaynağı olan nane limon çayı nezle, bronşit, soğuk algınlığı, diş ağrısı, idrar yolları enfeksiyonları gibi sayısız rahatsızlığa iyi gelebilir. Şifalı yönleri ile alternatif tıpta sıkça adından söz ettiren nane limon çayı, göz ve dolaşım sistemi sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu şifalı içecek evlerde kolaylıkla hazırlanarak vücut ağrıları oluştuğu zaman da kullanılır. Demir ve kalsiyum gibi mineraller ile C vitamini bakımından zengin olan nane limon çayı, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. Özellikle nezle, grip ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etki gösterdiği bilinen nane limon çayı migrene de iyi gelebilir. Stresi azaltabilen ve vücudu gevşeterek ağrıların hafifletilmesini sağlayan nane limon çayı neye iyi gelir?

Nane limon çayı ne işe yarar?

Nane limon çayı hem nane bitkisinin hem de limonun vitamin ve minerallerini içermektedir. Bu sayede nane limon çayı; içerdiği bol miktardaki C vitamini, kalsiyum ve demir ile birlikte vücuda pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Nane limon çayı faydaları:

  • Kan dolaşımını hızlandırdığı bilinen nane limon çayı, bu sayede kalp ve dolaşım sistemi sağlığını destekler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen nane limon çayı, üst solunum yolları sağlığını olumlu yönde etkiler.
  • İçerdiği değerli minerallerle cilt ile ağız ve diş sağlığını koruyucu bir etki gösterir.
  • Kan şekerini destekler, diüretik özelliği sayesinde ödem atılmasını sağlar.
  • Genel vücut ağrılarını hafifletir.
  • Bolca C vitamini içermesi sayesinde göz sağlığını da destekler.
  • Anti-inflamatuar etki gösterir.
  • Ağız ve diş eti iltihaplarının giderilmesini kolaylaştırır.
  • Göz hastalıklarının oluşumunun engellenmesini sağlayabilmektedir.
  • Kalp spazmı, damar tıkanıklığı ve felç gibi rahatsızlıkların oluşumunu geciktirir.
  • Diüretik etki gösteren nane limon çayı idrar yolları enfeksiyonları ile prostat kanserine karşı koruyucu bir rol üstlenir.
  • Mide bulantısını azaltır.
  • Ağız kokusunun giderilmesini de sağlar.
  • Hamilelik ve emzirme döneminde süt oranını yükselttiği düşünülür.
  • Regl dönemindeki ağrıların hafifletilmesinde de rol oynar.

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Nane limon çayı nasıl yapılır?

Herkesin kolaylıkla uygulayabildiği nane limon çayı tarifi oldukça basit malzemeleri içerir. Taze nane, limon dilimleri ve kaynamış su ile nane limon çayının 10 dakika içerisinde hazırlanır. Nane limon çayı nasıl demlenir?

  • Bir veya iki adet limonu yuvarlak dilimler hâlinde kesin.
  • İyice yıkanan nane yaprakları ve saplarıyla birlikte dilimlenen limonları kaynamış su içerisine ekleyin.
  • 7-10 dakika demlenen nane limon çayını süzerek tüketebilirsiniz.
  • Nane limon çayını tatlandırmak için bu karışıma az miktarda bal veya tarçın çubuğu ekleyebilirsiniz.

Nane limon çayı zayıflatır mı?

İdrar söktürücü özelliği sayesinde nane limon çayı ödem atma sürecini olumlu yönde etkiler. Ayrıca bu şifalı içecek limonun içerdiği asit sayesinde yağ yakımını da hızlandırır. Nane limon çayı zayıflamak isteyen kişilerin vazgeçilmez içeceklerinden birisidir.

Nane limon çayı adet söktürür mü?

Adet söktürücü bir etkisi bulunmadığı bilinen nane limon çayı adet dönemindeki ağrıların hafifletilmesini sağlar. Ayrıca nane limon çayı, içerdiği değerli mineraller sayesinde idrar yolları enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki gösterir. Nane limon çayı regl döneminde veya öncesinde tüketilmesi önerilen içeceklerden biridir.

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