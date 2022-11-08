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Elduran çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Elduran çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan tüm bitkilerin insan sağlığına ve çeşitli hastalıklara iyi gelen özellikler barındırır. Bazı bitkilerin ilaç ve takviye yapımında da kullanılır. Elduran çayı da birçok açıdan vücuda faydalı bir bitki çayı türüdür. "Dağ çayı" ya da "yayla çayı" adıyla da bilinen elduran çayı zengin bir antioksidan kaynağıdır. İştah açıcı özelliği olduğu için kilo vermek isteyenlerin dikkatli kullanması gerektiği elduran çayı nasıl demlenir?

Elduran çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Elduran çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Elduran çayı ne işe yarar?
  • Elduran çayı nasıl demlenir?
  • Elduran çayı zayıflatır mı?
  • Elduran çayı adet söktürür mü?

Elduran, dağlarda yetişen bir ot çeşididir. Dağ eteklerinde ve yaylalarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir ve bu sebeple kolayca temin edilebilir. Tüylü bir görünümü vardır, sert yapıya sahip olan elduran otunun boyu bir metreye varabilir. İlaç yapımı için en sık kullanılan bitkiler arasındadır. Sadece Türkiye’de ondan fazla türü bulunur. Asya ve Avrupa’da da sıkça görülen bir bitkidir. Uzun yıllardır birçok hastalığa ve sağlık sorununa şifa olarak görülmüştür. Türkiye’nin neredeyse her yerinde yetişen bu ot bazı bölgelerde boz kekik olarak anılır. Ormanlarda, dağlarda, yaylalarda görüp toplanabilir. Bu bitkiden yapılan çaya Elduran çayı denir. Birçok faydası olan elduran çayı neye iyi gelir?

Elduran çayı ne işe yarar?

En kolay temin edilebilen bitkiler arasında yer alan elduran çayı yapıldığında birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi gelir. Saç uzamasını sağladığı bilinir. Enerji verici vitaminler ve mineraller barındırır. Elduran çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bol miktarda çinko ve potasyum içerir.
  • Saçları uzatıcı etkisi vardır.
  • Ter kokusunu gidermeye yardımcı olur.
  • Ağrıları dindirir, adet dönemini çok sancılı ve kramplı geçiren kadınların en çok tercih ettiği çay türüdür.
  • Soğuk kış günlerinde olası soğuk algınlıklarına, nezleye ve gribe karşı vücudun direncini arttırır.
  • Mide dostudur. Sancıları ve ağrıları giderir, mide asidini dengelediği bilinir.
  • Vücuttaki iltihapları temizler.
  • Enerji verir.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Kemik erimesini önleyici etkisi vardır.
  • Cinsel gücü arttırdığı bilinir.
  • Vücudu mikroplara karşı direnç göstermesi için güçlendirir.

Ülkemizin her yerinde, ormanda, yaylada, dağ eteklerinde kolayca temin edilebilen elduran bitkisinin çayı ile şifa dağıttığı bilinir. Ancak fazla tüketimi zararlı olabilir. Doktor onayı olmadan kullanılması doğru olmaz. Özellikle anne adayları, kronik hastalığı bulunan kişiler, alerjik bünyelere sahip olan kişiler, düzenli ilaç kullanması gereken kişiler başta gelmek üzere doktora danışmadan kullanılmaması gereken bitki çayları arasında yer alır. Bünyeye göre değişiklik gösterebilecek olan olası yan etkilerinin başında mide bulantısı gelmektedir.

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Elduran çayı nasıl demlenir?

Elduran çayı kaynatılarak hazırlanır ve taze olarak tüketilmelidir. İçileceği kadar elduran bitkisi su ile birlikte kaynatılmalıdır. Kaynatıldıktan sonra bekletilerek demlenmesi sağlanır. Elduran çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Bir avuç elduran çayı
  • Bir bardak temiz içme suyu

Elduran çayı nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler aktardan ya da yaylalarda toplanarak temin edilebilir. Eğer hazır poşet olarak alındıysa bir bardak kaynatılmış temiz içme suyunun içine atılarak hazırlanır. Günde bir bardaktan fazla içilmemelidir. Aksi takdirde bazı yan etkileri olabilir. Elduran çayının hazırlanışı ise şu şekildedir:

  • Küçük bir tencereye bir bardak temiz içme suyu eklenir.
  • Bir avuç elduran çayı suyun içine atılır.
  • Kaynayana kadar orta ateşte tutulur.
  • Kaynadıktan hemen sonra ocaktan alınır.
  • Beş dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Elduran çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıda direkt olarak zayıflatmaz ya da bölgesel incelmeyi sağlamaz. Ancak bazı doğal kaynaklı gıdalar içerdiği faydalar sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Elduran çayı kuvvetli bir antioksidandır, vücudu toksinlerden arındırır. Şişkinlikleri gidermeye yarar, ödem atılmasını sağlar. Ayrıca sindirim sistemini düzenler ve hazmı kolaylaştırır. Bu özellikleri ile kilo vermeye yardımcı olur. Yine de uzman bir diyetisyene danışılmadan düzenli bir şekilde tüketilmemelidir.

Elduran çayı adet söktürür mü?

Bazı bitki çaylarının adet düzenleyici etkisi vardır. Elduran çayının adet söktürücü özelliği bulunduğuna dair yapılan net bir açıklama yoktur ancak ağrı kesici özelliği ile bu dönemde yaşanan krampları ve ağrıları gidermede yardımcı olur.

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