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  4. Yakın gelecekte... Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" açıklaması!

Yakın gelecekte... Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" açıklaması!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.09.2024 17:24
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Arnavutluk başkenti Tiran da yeni oluşum hazırlıkları başlandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" açıklaması geldi. Arnavutluk'ta 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor.

Rama'nın açıklamasına göre, yeni kurulacak bu devletin amacı Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olacak. Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." sözlerini vurguladı.

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NATO MÜTTEFİKLERİ BİLGİLENDİRİLMEDİ

Rama, sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiği planın, ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti. Oluşum başkent Tiran'da kurulacak "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacağını duyurdu.

Planın zaman alacağını duyuran Rama, kurulacak yeni devlette ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını ekledi. Rama, devletin pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. Rama, planın nedeninin mülkiyet meselesi değil, manevi bir mesele olduğunu söyledi.

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİNİN 4'TE 1'İ KADAR OLACAK

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, NYT'de yayımlanan bu haberin içeriğini AA muhabirine doğruladı. Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

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Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan Arnavutluk islam
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