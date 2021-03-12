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  4. Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

12.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

Esenyurt'ta, 30 gündür koronavirüs tedavisi gören bir yakınının hayatını kaybettiğini öğrenen aile, hastaneyi birbirine kattı. Hastanede doktorlara tehditlerin savrulduğu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. 14 Mart Tıp Bayramı öncesi yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 30 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Doktorların, aileye acı durumu bildirmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi. Öfkeli aile, hastanedeki sağlık çalışanlarına saldırıp, tehditler savurdu. Sağlık çalışanlarının durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tehditler savuran aileyi dışarı çıkardı. Aile üyeleri hastane girişinde beklerken, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin sakinleşmemesi üzerine kapıda polis ekipleri güvenlik amaçlı bekledi.

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TEHDİT ANLARI VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan arbedede ailenin, doktoru tehdit ettikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere, hasta yakınlarından birinin “O odadan çıkacaksın" diye tehdit ettiği ve ailenin sinir krizi anları yansıdı.
Hastaneden alınan bilgiye göre ise hastanın bir süredir tedavi gördüğü, bugün ise durumunun ağırlaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Esenyurt

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