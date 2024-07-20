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  4. Yakınları hayatlarından endişe edince eve koçbaşı ile girildi! 3 genç uykudan böyle uyandı

Yakınları hayatlarından endişe edince eve koçbaşı ile girildi! 3 genç uykudan böyle uyandı

20.07.2024 17:44
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Niğde’de yakınları tarafından ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen 3 genç; kaldıkları evin kapısını koçbaşı ile kırarak eve giren ekipler tarafından uyandırıldı.

Yakınları hayatlarından endişe edince eve koçbaşı ile girildi! 3 genç uykudan böyle uyandı

Olay, merkez Kale Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınları tarafından dün akşamdan bu yana haber alınamayan ve hayatlarından endişe dildiği için ihbar yapılan 3 genç için polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri gençlerin bulunduğu daireye gitti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Gençler; ekiplerin kapı çalmasına da yanıt vermeyince dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldı. Kapının kırılma sesine uyanan 3 genç evin balkonunda uyuduklarını söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde uyku
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