Yakınları hayatlarından endişe edince eve koçbaşı ile girildi! 3 genç uykudan böyle uyandı

Olay, merkez Kale Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınları tarafından dün akşamdan bu yana haber alınamayan ve hayatlarından endişe dildiği için ihbar yapılan 3 genç için polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri gençlerin bulunduğu daireye gitti.

Gençler; ekiplerin kapı çalmasına da yanıt vermeyince dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldı. Kapının kırılma sesine uyanan 3 genç evin balkonunda uyuduklarını söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır