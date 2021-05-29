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Kan donduran vahşeti itiraf etti! Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp gömmüş

29.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ü (44) erkek arkadaşı Bahri M.'nin (42) tabancayla vurarak öldürüp gömdüğü ortaya çıktı. 4 gün önce intihara kalkışan Bahri M., hastanedeki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Kan donduran vahşeti itiraf etti! Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp gömmüş

Gürün ilçesinde eşinden boşanan Fatma Öz, 20 Nisan'da ortadan kayboldu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri M. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı.

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İNTİHAR GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İTİRAF ETTİ

Ailesi, Fatma Öz’ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri M. de programa katıldı. Çelişkili bilgiler veren Bahri M., 25 Mayıs'ta İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. İlk müdahalesi yapılan Bahri M., Sivas'taki bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Bahri M. hastanede alınan son ifadesinde Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçe yakınlarındaki Kavak köyü yakınlarında, taşlık bir alana gömdüğünü itiraf etti.

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CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bahri M.'nin ifadesi doğrultusunda bu bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Öz’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bahri M.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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DHA

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