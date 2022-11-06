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Yaktıkları mangal sonu oldu! 18 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi

06.11.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isınmak için evde yaktıkları mangal kabusları oldu. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 18 yaşındaki Ahmet Işık, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaktıkları mangal sonu oldu! 18 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi

Kahreden olay, 31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı.

YAKTIKLARI MANGALI EVE TAŞIDILAR

Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AHMET IŞIK'TAN ACI HABER

İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Batman'daki özel hastaneye sevk edilen dede Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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(DHA)

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