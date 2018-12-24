Yalan haber yazan muhabir Türkiye'yi bahane ederek para toplamış

Sputnik'in haberine göre Relotius'un eski çalışma arkadaşının verdiği bilgiye göre, gazeteci Türkiye'de sokakta yaşayan Suriyeli yetim çocuklara ilişkin bir haber yaptı ve ardından bağış kampanyası başlattı.

Derginin yazı işlerinin bağış kampanyasından habersiz olduğu belirtilirken, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğine dikkat çekildi.

Ayrıca, Relotius ile çalışan Türk bir fotoğrafçı da haberin içeriğinde birçok şaibeli bilgi olduğunu söyledi.

Relotius daha sonra söz konusu Suriyeli yetim çocukların Almanya'daki bir aile tarafından evlat alınabilmesi için aylarca süren bir çaba sarf ettiğini yazmıştı.

Der Spiegel, Relotius'un yazdığı 60 haberin 14'ünün 'hayal ürünü' olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.

Relotius, bu ay başında da bir Suriyeliler hakkında yaptığı bir haberinden dolayı Almanya'da yılın gazetecisi seçilmişti.

