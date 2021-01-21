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  4. 'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi

'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi

21.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi

Japonya'da geliştirilen bir uygulama insanların mimiklerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmayacağını saptayabileceği iddiasında.

Tokyo merkezli DeepScore şirketi, geliştirdiği uygulamanın bir yalan makinesi gibi çalıştığı iddiasında.

Independent'ta yer alan habere göre, şirket, kullanıcıların yüzlerini analiz eden yeni uygulamanın “bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit ettiğini” öne sürüyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa dijital olarak düzenlenen CES 2021'de tanıtılan uygulama kullanıcılara cevabını bildiği soruları soruyor.

Bu sorulara cevap verildiği anlardaki yüzleri ile verdikleri tepkileri analiz eden uygulama elde ettiği veriler ışığında kişinin daha sonraki sorularda yalan söyleyip söylemediğini saptıyor.

Başka bir deyişle uygulamanın topladığı veriler ışığında yüz hareketlerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını belirleyebildiği iddia ediliyor.

Ancak bazı uzmanlar bir algoritmanın bireylerin yüzünü veya sesini analiz ederek güvenilir olup olmadıklarını belirleyemeyeceğini söylüyor.

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