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  4. YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Yalova'da bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Yalova'da bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

20.04.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Peki, Yalova'da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri...

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Yalova'da bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı vakitleri hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ülkemizin her noktasında bayramın ilk günü bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise kendi yaşadıkları şehirdeki bayram namazı vaktini merak ediyorlar. Peki, Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri...

Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova bayram namazı saati 06:48 olarak açıklandı.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI 4

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

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Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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