HABER

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

Yalova'da deniz suyunun yaklaşık 25 metre çekilmesinin depremle ilgisinin bulunmadığı, bunun meteorolojik bir durum olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: - "Konunun uzmanı akademisyenler deniz çekilmesinin depremle ilgili değil meteorolojik bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, incelemeler sonucu Çiftlikköy ilçesi sahilinde yaklaşık 20-25 metre bir deniz suyu çekilmesi olduğu, Altınova bölgesine doğru bunun 1-2 metrelere kadar düştüğünün görüldüğü belirtildi.

'MEVSİMSEL BİR OLAY'

Kocaeli sahilinde de yaklaşık 1-2 metre çekilme olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, bölgede bu durumun bir haftadır devam ettiği aktarıldı. Çekilmenin mevsimsel gerçekleşen bir olay olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çekilme sonucunda çevresel açıdan bir kirlilik tespit edilmemiş ve herhangi bir kirlilik ihbarı alınmamıştır. Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ilimizde bir deprem hareketliliği olmadığı bilgisi verilmiş ve deniz çekilmesi, hayvan davranışları ve benzeri 50 farklı olayla deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı ifade edilmiştir. Konunun uzmanı akademisyenler deniz çekilmesinin depremle ilgili değil meteorolojik bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir."

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldüÇakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü
Mühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktıMühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova deprem deniz 25 metre çekildi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.