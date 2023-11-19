Yalova Valiliği'nden açıklama geldi! 'Sabah 08.00'a kadar yasak'

Yalova’da motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşullarından dolayı 19.11.2023 saat 19.00’dan 20.11.2023 Pazartesi sabah saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkması yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kıymetli Yalovalılar,



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.11.2023 19.00 ile 20.11.2023 08.00 saatleri arasında;



⛔️motosiklet,

⛔️elektrikli scooter ve

⛔️motokuryelerin????????



TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANMIŞTIR❗ pic.twitter.com/Anhx29YGxi — T.C. Yalova Valiliği (@yalovavaliligi) November 19, 2023

(İHA)





