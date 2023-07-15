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  4. Yanan evde cesetleri bulunmuştu! Damatları tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı

Yanan evde cesetleri bulunmuştu! Damatları tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı

15.07.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Dikmen ilçesinde yanan evde karı kocanın cesetleri bulunmuştu. Korkunç olayı araştıran jandarma ekipleri çiftin damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayet şüphelinin olayın ardından kolonya dökerek evi yaktığı ortaya çıktı.

Yanan evde cesetleri bulunmuştu! Damatları tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı

Dikmen'e bağlı Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş'nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş'nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı.

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KOLONYAYLA EVİ YAKMIŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi.

sinop

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, Şeyh Hüseyin köyünde Hayri ve eşi Fatma Danacı'nın evlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, evde yapılan incelemede çiftin cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili çiftin damadı Nevzat Ş. gözaltına alınmıştı. (AA)

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cinayet yangın Sinop

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