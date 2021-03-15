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Yanan evlerini gözyaşları ile izlediler

15.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de 5 katlı binanın 3’üncü katında başlayan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu aileyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Sultangazi’de 5 katlı binanın 3’üncü katında başlayan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu aileyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı. Suriyeli aile, yanan evlerini gözyaşlarıyla izledi.
Olay, sabah saat 9.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2178. sokakta yaşandı. 5 katlı binanın 3’üncü katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı yaşanan olayın ardından dumanları gören vatandaşların haber verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ailenin yanan evlerini gözyaşları ile izledikleri onlar ise kameraya yansırken bir kadın ise olayın şoku ile kısa süre fenalık geçirdi Mağdur aileye komşuları evlerine alarak sakinleştirmeye çalıştılar yangın esnasında daireden ise ara ara patlama sesleri duyuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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